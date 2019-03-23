В Париже представили выставку художников современной Витебской школы

Новости Беларуси. У жителей Парижа в эти дни есть возможность познакомиться с произведениями белорусских мастеров кисти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. У жителей Парижа в эти дни есть возможность познакомиться с произведениями белорусских мастеров кисти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во французской столице работает выставка художников современной Витебской школы. В галерее представлены работы Виктора Шилко, Олега Захаревича, Сергея Плотникова, Николая Дундина и других.
Мероприятие вызвало большой интерес у ценителей искусства, так что организаторы ожидают высокую посещаемость.