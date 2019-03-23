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В Париже представили выставку художников современной Витебской школы

23 марта 2019 13:14
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Новости Беларуси. У жителей Парижа в эти дни есть возможность познакомиться с произведениями белорусских мастеров кисти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Париже представили выставку художников современной Витебской школы-1

Во французской столице работает выставка художников современной Витебской школы. В галерее представлены работы Виктора Шилко, Олега Захаревича, Сергея Плотникова, Николая Дундина и других.

В Париже представили выставку художников современной Витебской школы-4

Мероприятие вызвало большой интерес у ценителей искусства, так что организаторы ожидают высокую посещаемость.

В Париже представили выставку художников современной Витебской школы-7

В Париже представили выставку художников современной Витебской школы-9

 

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Фотофакт

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