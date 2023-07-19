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Что такое двойные дываны и как их начали делать в Гродненской области? История традиционного ремесла

19 июля 2023 17:39
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Чтобы выходной удался, нужно отправиться на берега Немана в Мостовский район. В программе «Земля памяти» на СТВ насладимся кислородным коктейлем Липичанской пущи, откроем для себя святые места и отправимся в захватывающий этнотур. Карта притяжения для вас.

Что такое двойные дываны и как их начали делать в Гродненской области? История традиционного ремесла-1

Теплое искусство. Двойные дываны – яркий бренд Гродненщины. На них распускаются пышные цветы и радуют яркие узоры. Золотая традиция – в почетном списке историко-культурного наследия. Наши предки украшали шерстяными полотнами свои хаты. Двойной дыван был частью приданого. Сложнейшая техника была по зубам далеко не всем невестам, поэтому частенько заказывали у знатных мастериц.

Что такое двойные дываны и как их начали делать в Гродненской области? История традиционного ремесла-4

У одной из них, Ядвиги Августовны Райской из Одельска, и научилась учительница младших классов гудевичской школы Вера Игнатовна Белокоз. Так, в 1990-е годы в музее началась новая глава. За 10 лет мастерица выткала 15 дыванов, научила работать на кроснах сотрудников и открыла кружок для детей.

Что такое двойные дываны и как их начали делать в Гродненской области? История традиционного ремесла-7

Культурное богатство сохранили и приумножили. Сейчас организуют летние школы, где все желающие могут поучаствовать в мастер-классах, перенять опыт и не остаться без сувениров.

Что такое двойные дываны и как их начали делать в Гродненской области? История традиционного ремесла-10

Майя Сидор, главный хранитель фондов Гудевичского государственного литературно-краеведческого музея:
Што значыць падвоены дыван? Гэта значыць, што на кроснах адначасова ткуцца дзве паліцы – гэта вельмі складаная тэхніка. У месцы ўзору і па беражку гэтыя полкі злучаюцца паміж сабой. Гэта адзін са найстаражытнейшых дываноў – 1898 год. А на гэтым ходніку выткана «Прыход гудзевіцкай царквы 1932 год». Вера Ігнатаўна Белакоз палічыла, што па гэтым дыване прайшло пяць пакаленняў: яе дзяды, бацькі, яна сама, яе дзеці, яе ўнукі і яшчэ крышачку захапілі праўнукі.

Что такое двойные дываны и как их начали делать в Гродненской области? История традиционного ремесла-13

И напоследок проведайте Деда-Белуна. Опекун всех путешественников настроит на нужную волну и вдохновит на новые приключения.

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# Культурные традиции # Культура # Анастасия Макеева # Фотофакт

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