Что такое двойные дываны и как их начали делать в Гродненской области? История традиционного ремесла

Чтобы выходной удался, нужно отправиться на берега Немана в Мостовский район. В программе «Земля памяти» на СТВ насладимся кислородным коктейлем Липичанской пущи, откроем для себя святые места и отправимся в захватывающий этнотур. Карта притяжения для вас.

Теплое искусство. Двойные дываны – яркий бренд Гродненщины. На них распускаются пышные цветы и радуют яркие узоры. Золотая традиция – в почетном списке историко-культурного наследия. Наши предки украшали шерстяными полотнами свои хаты. Двойной дыван был частью приданого. Сложнейшая техника была по зубам далеко не всем невестам, поэтому частенько заказывали у знатных мастериц.

У одной из них, Ядвиги Августовны Райской из Одельска, и научилась учительница младших классов гудевичской школы Вера Игнатовна Белокоз. Так, в 1990-е годы в музее началась новая глава. За 10 лет мастерица выткала 15 дыванов, научила работать на кроснах сотрудников и открыла кружок для детей.

Культурное богатство сохранили и приумножили. Сейчас организуют летние школы, где все желающие могут поучаствовать в мастер-классах, перенять опыт и не остаться без сувениров.