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Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости

19 марта 2020 12:53
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Новости Беларуси. «Душа русской песни» – так называют ее миллионы поклонников. Народной артистке России Надежде Бабкиной – 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ее репертуаре более полутора тысяч песен. Ей восхищаются не только во всех уголках России, но и во многих других странах, в том числе в Беларуси.

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости-1

У нас, кстати, Бабкина частый гость. Певицу со своим самобытным коллективом всегда ждут на «Славянском базаре». В 2005 году артистка получила специальную награду Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». За большой личный вклад в развитие белорусско-российских культурных связей награждена орденом Франциска Скорины. Есть у Бабкиной и своя звезда на Аллее лауреатов в Витебске.

С юбилеем народную артистку поздравил Александр Лукашенко.

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости-4

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости-6

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости-8

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости-10

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости-12

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости-14

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости-16

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости-18

Фото: instagram.com/ngbabkina

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости-20

Фото: instagram.com/ngbabkina

# Юбилеи # общество # Надежда Бабкина # Александр Лукашенко # Фотофакт

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