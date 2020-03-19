Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости

Новости Беларуси. «Душа русской песни» – так называют ее миллионы поклонников. Народной артистке России Надежде Бабкиной – 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ее репертуаре более полутора тысяч песен. Ей восхищаются не только во всех уголках России, но и во многих других странах, в том числе в Беларуси.