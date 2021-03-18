«Если мы посмотрим на потолок и образно его перевернём, то мы окажемся в лодке». Показываем лютеранскую кирху в Гродно

Точеная пластика подобна скульптуре. Окно-роза вечно цветет, а музыка Баха возвышает и проникает в самую душу. Неоготическая церковь Святого Иоанна восхищает туристов. Это единственная действующая лютеранская кирха в нашей стране.

Владимир Татарников, пастор лютеранской кирхи:

Аутентичная вещь, которая сохранилась, это винтовая лестница, которая ведет нас на хора, где исторически располагался орган.

Каждое воскресное утро старинный колокол созывает прихожан на службу. Причем благородную миссию несет потомственный звонарь, его дед также поднимался по винтовой лестнице.

Владимир Татарников:

История очень интересная и загадочная. Одна из легенд говорит о том, что этот колокол был подарком Русской православной церкви в 1912 году, но вылит был в Ярославле и доставлен сюда. Подарок православной церкви, так как они находятся напротив нас, я думаю, что это был дружеский жест во время открытия.

История храма началась с легкой руки гродненского старосты Антония Тизенгауза. В 1779-м он пригласил лютеран из Германии работать на королевских мануфактурах.

В 1793-м польский король Станислав II подарил религиозной общине здание бывшей таверны. На первом этаже обедали, на втором – молились и вели службы на немецком. А затем начали большую стройку, и к 1912-му готический собор приобрел свое неповторимое лицо. Здание оштукатурили, построили пасторский дом, школу – все за средства общины, тогда лютеран было немало, около 200 семей. Спроектировал жемчужину известный гродненский архитектор Михаэлис, а улица даже получила символичное название Кирховая, ныне Академическая.

Владимир Татарников:

Во время войны храм немного пострадал, был уничтожен шпиль храма. Есть две версии. Первая версия: шпиль был убран, потому что он был выше православного кафедрального собора. Вторая версия: в храме находился снайпер и отстреливался. Когда немцы отступали, кирха служила ориентиром как центр города, что можно было бомбить сюда. Когда мы реставрировали наш часовой механизм, были найдены две гильзы. Мы полагаем, что версия, где находился снайпер – это самая правдоподобная.

В советское время началась темная полоса. В кирхе обустроили архив. В церковных пристройках прописались жители, мебель и люстры конфисковали для заседаний горсовета, а орган забрали в филармонию. И лишь в 95-м появился свет, и церковь вновь вернули общине.

Занавес реставрации сбросили в 2015-м. Постарались максимально сохранить историю. Интерьер по-лютерански аскетичен, и в этом есть своя легкость и прелесть. Витражи – как брошь на лаконичном платье. Изюминку потолку придают деревянные кронштейны.

Боковые окна из цветного стекла за алтарем – оригинал чистой воды. Орнамент выложен в форме лютеранского символа: розы, внутри которой бьет сердце.

Владимир Татарников:

Этот стиль берет архитектурной красотой. Например, если мы посмотрим на потолок и образно его перевернем, то мы окажемся с вами в лодке – символ лодки, на которой является Иисус Христос. Наша лютеранская община в Гродно небольшая: около ста человек. Конечно, у нас проходят и воскресные школы, и встречи общин.

Гродненскую кирху называют «поющей». Музыка здесь разливается не только на богослужениях, но и на концертах, причем можно послушать и классику, и джаз. Чудо-орган привезли в 2015 году из Франкфурта-на-Майне. 8 тонн, 2,5 тысячи труб. Чтобы раскусить 22 тембра и научиться координировать руки и ноги, профессиональной пианистке Вере Латышевой пришлось хорошенько постараться. Но музыка небес придала сил.

Вера Латышева, органистка лютеранской кирхи, преподаватель Гродненского государственного музыкального колледжа:

Получала второе высшее образование в Белорусской академии музыки как органист. У нас богатая концертная жизнь. Сейчас с пандемией она ослаблена, но мы надеемся, что все восстановится и мы проведем фестиваль органной музыки. К нам приезжали органисты из Европы и даже из Америки. Конечно, люди любят посещать нашу кирху, здесь свой особый дух присутствует.

Владимир Татарников:

Самый известный органист был Иоганн Бах, мы считаем его пятым евангелистом, потому что вся его музыка пропитана историями из Евангелия. Акустика – одна из лучших у нас в городе. Скоро кирха задаст новый ритм всему Гродно. К фестивалю национальных культур на башню вернут старинные часы, которые молчали с 1944 года. Реликвию восстановил мастер из Могилева. Надо сказать, сохранность была 70 %, остальные 30 % с недостающими деталями заказывали на родной немецкой фирме, которая в далеком 1913-м восстанавливала их в церкви. Пока механизм выставили на всеобщее обозрение.

Владимир Татарников:

Этот механизм уникален для нас тем, что он открыт, видим, как каждая шестеренка или каждый элемент работает в полном этом механическом «организме». И самое главное еще, чтобы люди, глядя на эти часы, понимали, что время не бесконечно, оно уходит, утекает. Я думаю, что в скором времени жители и гости нашего города смогут сверять часы по нашим часам, потому что находится четыре циферблата. Этот маленький циферблат для часовщика, который будет следить. Часы будут бить каждый час в соответствии со своим временем.