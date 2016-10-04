Что Басков думает о разводе Джоли и хочет ли быть мировой звездой?

Николай Басков, певец, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Николай Викторович, весь мир обсуждает развод Анджелины Джоли и Брэда Питта. Вы, когда смотрите это обсуждение, Вам любопытно или Вы, что называется: «Как я их понимаю».

Николай Басков:

Нет, мне любопытно только дальше, после Анджелины Джоли кого встретит Брэд Питт?

И кого после Брэда Питта встретит Анджелина Джоли.

Всё остальное меня не интересует. Ну, мало ли у людей такая жизнь, ну, развелись и развелись.

Я к тому, что, в общем, за Вашей личной жизнью следят точно так же. Ну, понятно, в размерах, может быть, чуть-чуть меньших, не весь мир.

Николай Басков:

Ой, слава Богу. Вы знаете, я всё время говорю, что, если бы, наверное, если быть мировой звездой, то это… Это…

Ну, я смотрю, что Вы по этому поводу тоже не особенно переживаете.

Николай Басков:

Ой, ни в коем случае!