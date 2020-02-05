«Через личную вещь показать величество уникального человека». Выставка памяти Ростислава Янковского открывается в Минске

5 февраля исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста СССР Ростислава Янковского. В связи с этой датой в Национальном академическом драматическом театре им. Максима Горького откроется выставка, подготовленная совместно с Национальным историческим музеем.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – художественный руководитель Русского театра, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь – Сергей Ковальчик, а также директор Национального исторического музея Республики Беларусь – Павел Сапотько.

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Русского театра, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Я хотел бы начать не с того, что он был великим артистом, а кроме всего прочего, он был отцом двух прекрасных сыновей: Владимира Янковского – кинорежиссёра и Игоря Янковского – актёра и продюсера. И кроме того, он был ещё отцом белорусского кинофестиваля «Лістапад». Президент поддержал Ростислава Ивановича, и вот сегодня мы имеем международный кинофестиваль «Лістапад», и это тоже большая заслуга Ростислава Ивановича. Потому что, кроме актёрской карьеры, он ещё был театральным деятелем, он был общественным деятелем, он очень много сделал для страны. Он ещё и Почётный гражданин города Минска.

Почему памятник Янковскому на кладбище в образе Радзивилла?

Что будет представлено на выставке?

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:

Безусловно, это будет очень интересный проект в экспозиции: костюмы, мемориальные вещи, награды, те личные предметы, которые были переданы семьёй Ростислава Ивановича Янковского. Но наша задача, безусловно, через предмет, через музейный предмет, через личную вещь показать величество уникального человека: и как личности, и как актёра, и как педагога, как общественного деятеля, как семьянина. Это очень важно. Но, конечно, это личность. И наш исторический музей хранит очень много интересных предметов, которые рассказывают об этом человеке. И для нас честь поработать с одним из главных театров республики, театром имени Горького и, в общем-то, тоже внести небольшой вклад в увековечение памяти и в создание интересного экспозиционного проекта, посвящённого 90-летию Ростислава Ивановича.