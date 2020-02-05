Прямой эфир

«Через личную вещь показать величество уникального человека». Выставка памяти Ростислава Янковского открывается в Минске

05 февраля 2020 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

5 февраля исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста СССР Ростислава Янковского. В связи с этой датой в Национальном академическом драматическом театре им. Максима Горького откроется выставка, подготовленная совместно с Национальным историческим музеем.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – художественный руководитель Русского театра, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь – Сергей Ковальчик, а также директор Национального исторического музея Республики Беларусь – Павел Сапотько.

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Русского театра, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Я хотел бы начать не с того, что он был великим артистом, а кроме всего прочего, он был отцом двух прекрасных сыновей: Владимира Янковского кинорежиссёра и Игоря Янковского актёра и продюсера. И кроме того, он был ещё отцом белорусского кинофестиваля «Лістапад». Президент поддержал Ростислава Ивановича, и вот сегодня мы имеем международный кинофестиваль «Лістапад», и это тоже большая заслуга Ростислава Ивановича. Потому что, кроме актёрской карьеры, он ещё был театральным деятелем, он был общественным деятелем, он очень много сделал для страны. Он ещё и Почётный гражданин города Минска.

Почему памятник Янковскому на кладбище в образе Радзивилла?

Что будет представлено на выставке?

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:
Безусловно, это будет очень интересный проект в экспозиции: костюмы, мемориальные вещи, награды, те личные предметы, которые были переданы семьёй Ростислава Ивановича Янковского. Но наша задача, безусловно, через предмет, через музейный предмет, через личную вещь показать величество уникального человека: и как личности, и как актёра, и как педагога, как общественного деятеля, как семьянина. Это очень важно. Но, конечно, это личность. И наш исторический музей хранит очень много интересных предметов, которые рассказывают об этом человеке. И для нас честь поработать с одним из главных театров республики, театром имени Горького и, в общем-то, тоже внести небольшой вклад в увековечение памяти и в создание интересного экспозиционного проекта, посвящённого 90-летию Ростислава Ивановича.

«Через личную вещь показать величество уникального человека». Выставка памяти Ростислава Янковского открывается в Минске-1

Сергей Ковальчик:
Это очень хорошо, когда у страны есть такие имена.

Кто-то из родственников будет присутствовать на открытии выставки?

Павел Сапотько:
Приглашены родственники и друзья, и коллеги по цеху: актёры, режиссёры, руководители театральных организаций, председатели творческих союзов. Это событие, поэтому, конечно, мы ждём и будем рады увидеть и, самое главное, услышать тёплые слова и интересные воспоминания.

Сергей Ковальчик:
Ожидается приезд московских гостей. Михаил Ефимович Швыдкой обещал приехать, так что, я думаю, будет. Нина Давыдовна Янковская, супруга Ростислава Ивановича обязательно будет и даже должна сказать пару слов.

# Белорусские актеры # Культура # Сергей Ковальчик # Павел Сапотько

Другие новости рубрики

Все новости
Спиральное плетение признали культурным наследием Беларуси. Рассказываем про древнюю технику
03 февраля 2020 19:57

Спиральное плетение признали культурным наследием Беларуси. Рассказываем про древнюю технику

Поэтический автобус, мастер-классы и бестселлеры. Что интересного будет на 27-й Международной книжной выставке в Минске
03 февраля 2020 13:56

Поэтический автобус, мастер-классы и бестселлеры. Что интересного будет на 27-й Международной книжной выставке в Минске

«Как вся Вселенная по спирали». Технология плетения получила статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси
03 февраля 2020 12:09

«Как вся Вселенная по спирали». Технология плетения получила статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси