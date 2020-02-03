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«Как вся Вселенная по спирали». Технология плетения получила статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси

03 февраля 2020 12:09
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Новости Беларуси. Традиционная технология спирального плетения получила статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Как вся Вселенная по спирали». Технология плетения получила статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси-1

Это один из наиболее древних видов плетения. С его помощью изготавливали предметы домашнего обихода, посуду и даже мебель.

«Как вся Вселенная по спирали». Технология плетения получила статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси-4

Особо популярной эта технология была в Городокском, Браславском, Верхнедвинском районах и Витебске. Где сейчас и занимаются её возрождением. Как оживают традиции, увидела Анастасия Бут.

Подробнее – в видеоматериале

# Декоративное искусство # Культура # Анастасия Бут # Фотофакт

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