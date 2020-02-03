«Как вся Вселенная по спирали». Технология плетения получила статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси

Это один из наиболее древних видов плетения. С его помощью изготавливали предметы домашнего обихода, посуду и даже мебель.

Особо популярной эта технология была в Городокском, Браславском, Верхнедвинском районах и Витебске. Где сейчас и занимаются её возрождением. Как оживают традиции, увидела Анастасия Бут.