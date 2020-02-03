«Как вся Вселенная по спирали». Технология плетения получила статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси

Новости Беларуси. Традиционная технология спирального плетения получила статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Традиционная технология спирального плетения получила статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это один из наиболее древних видов плетения. С его помощью изготавливали предметы домашнего обихода, посуду и даже мебель.
Особо популярной эта технология была в Городокском, Браславском, Верхнедвинском районах и Витебске. Где сейчас и занимаются её возрождением. Как оживают традиции, увидела Анастасия Бут.
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