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Спиральное плетение признали культурным наследием Беларуси. Рассказываем про древнюю технику

03 февраля 2020 19:57
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Новости Беларуси. Традиционная технология спирального плетения получила статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спиральное плетение признали культурным наследием Беларуси. Рассказываем про древнюю технику-1

Это один из наиболее древних видов плетения. С его помощью изготавливали предметы домашнего обихода, посуду и даже мебель. Особо популярной эта технология была в Городокском, Браславском, Верхнедвинском районах и Витебске, где сейчас и занимаются ее возрождением. 

Спиральное плетение признали культурным наследием Беларуси. Рассказываем про древнюю технику-4

Как оживают традиции увидела Анастасия Бут. Подробности в видеоматериале.

Спиральное плетение признали культурным наследием Беларуси. Рассказываем про древнюю технику-7

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Анастасия Бут # Фотофакт

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