Спиральное плетение признали культурным наследием Беларуси. Рассказываем про древнюю технику

Это один из наиболее древних видов плетения. С его помощью изготавливали предметы домашнего обихода, посуду и даже мебель. Особо популярной эта технология была в Городокском, Браславском, Верхнедвинском районах и Витебске, где сейчас и занимаются ее возрождением.