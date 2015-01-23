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Генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь Владимир Прокопцов рассказал о возрождении белорусского искусства и его значимости

23 января 2015 08:54
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Национальный художественный музей Беларуси 24 января отмечает свой День рождения . А каким был юбилейный год?

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Прошлый год был юбилейным. Мы к этому готовились заранее. Было очень много интересных проектов и выставок, и, конечно, это был очень ответственный для нас год. В рамках Второго музейного форума в Гомеле мы завоевали несколько главных номинаций - пять гран-при, в том числе как «самый лучший музей нашей страны». И, конечно, мы готовились и провели 40 разных мероприятий, которые прошли в рамках юбилея.

76 лет назад была создана белорусская картинная галерея. На что делается акцент сейчас?

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Сейчас у нас нет нужды получать произведения русских художников. Коллекция русских творений очень значимая. Проблема стоит в том, что сейчас большинство произведений именно белорусских художников.  Сейчас ведется большая работа над тем, чтобы получить Слуцкие пояса. Ведется большая работа над созданием музейного квартала - это музейный комплекс. Мы делаем выставки с фондов нашего музея с наших коллекций. Выставки с других музеев. Тем самым мы показываем свои фонды, делаем некоторые реставрации и т.д. Также мы должны закреплять произведения наших сегодняшних художников, которые уже стали известными.

       (перевод с белорусского языка) 

 

# Культура # Национальный художественный музей Беларуси # Фотофакт # Владимир Прокопцов

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