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Уникальный для Беларуси музей мелиоративной техники создается в Жабинке Брестской области

22 января 2015 15:56
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Новости Беларуси. Уникальный для Беларуси  музей мелиоративной техники создается в Жабинке Брестской области. На открытой площадке место в почётном строю уже заняли полсотни машин-ветеранов. И это лишь половина экспонатов. Создатели музея надеются, что он станет не только местом познавательной экскурсии, но и наглядным пособием для будущих специалистов. 

Михаилу Даниловичу – 93. Он один из первых мелиораторов области. В конце  1940 что называется «с одной лопатой» он начинал глобальный проект «мелиорации Полесья». Спустя 20 лет по своей значимости и масштабам он сравним был разве что с освоением целины. Говорит, это сейчас на месте топей – новые улицы и пашни, а  раньше эта земля была пригодна исключительно для обитания комаров и лягушек. 

Чтобы на месте болот как можно быстрее появились хлебные поля, к осушению земель привлекли лучшие умы и бросили самую современную технику.  

Николай Андрейчук,  заместитель начальника ПМК-19 (г. Жабинка):
Удобства, конечно, нет такого, как в современных экскаваторах. Но это самый первый экземпляр.

Многофункциональный  экскаватор, который рабочие ласково прозвали «шлеп-нога» —  настоящая жемчужина коллекции уникального музея  мелиоративной техники.  Для необычной экспозиции  территорию тщательно подготовили: чтобы многотонные машины «не уходили» в грунт,  пришлось залить 12-сантиметровую бетонную подушку. Предмузейную подготовку прошли и сами экспонаты.

Николай Андрейчук,  заместитель начальника ПМК-19 (г. Жабинка):
Первоначально их чистят, моют,  дальше красят  и уже ставят как музейный экспонат.

Сегодня в музее около полусотни выставочных экземпляров.  Списанную технику сюда передают все  специализированные предприятия области. Совсем скоро свое «место в почётном строю» займет и этот торфяной кран.

Николай Андрейчук,  заместитель начальника ПМК-19 (г. Жабинка):
Этот экземпляр пришел своим ходом, но немножко не дотянул до своего места. Мы его помоем, почистим, покрасим и поставим в музей.  

Ещё одна гордость музея так называемые «шар»- и «клин»-бабы. Металлические формы весом до 4 тонн использовались для  размягчения грунта. Мелиораторы со стажем уверяют — их молодые коллеги о  таком приспособлении знают разве что из книг. Чтобы полно рассказать историю осушения  земель, в пустующем помещении планируют открыть экспозицию,  где будут собраны мелкие  инструменты и механизмы мелиорации советской эпохи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Культура # Музеи Бреста

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