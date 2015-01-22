Новости Беларуси. Уникальный для Беларуси музей мелиоративной техники создается в Жабинке Брестской области. На открытой площадке место в почётном строю уже заняли полсотни машин-ветеранов. И это лишь половина экспонатов. Создатели музея надеются, что он станет не только местом познавательной экскурсии, но и наглядным пособием для будущих специалистов.

Михаилу Даниловичу – 93. Он один из первых мелиораторов области. В конце 1940 что называется «с одной лопатой» он начинал глобальный проект «мелиорации Полесья». Спустя 20 лет по своей значимости и масштабам он сравним был разве что с освоением целины. Говорит, это сейчас на месте топей – новые улицы и пашни, а раньше эта земля была пригодна исключительно для обитания комаров и лягушек.

Чтобы на месте болот как можно быстрее появились хлебные поля, к осушению земель привлекли лучшие умы и бросили самую современную технику.

Николай Андрейчук, заместитель начальника ПМК-19 (г. Жабинка):

Удобства, конечно, нет такого, как в современных экскаваторах. Но это самый первый экземпляр.

Многофункциональный экскаватор, который рабочие ласково прозвали «шлеп-нога» — настоящая жемчужина коллекции уникального музея мелиоративной техники. Для необычной экспозиции территорию тщательно подготовили: чтобы многотонные машины «не уходили» в грунт, пришлось залить 12-сантиметровую бетонную подушку. Предмузейную подготовку прошли и сами экспонаты.

Николай Андрейчук, заместитель начальника ПМК-19 (г. Жабинка):

Первоначально их чистят, моют, дальше красят и уже ставят как музейный экспонат.

Сегодня в музее около полусотни выставочных экземпляров. Списанную технику сюда передают все специализированные предприятия области. Совсем скоро свое «место в почётном строю» займет и этот торфяной кран.

Николай Андрейчук, заместитель начальника ПМК-19 (г. Жабинка):

Этот экземпляр пришел своим ходом, но немножко не дотянул до своего места. Мы его помоем, почистим, покрасим и поставим в музей.

Ещё одна гордость музея так называемые «шар»- и «клин»-бабы. Металлические формы весом до 4 тонн использовались для размягчения грунта. Мелиораторы со стажем уверяют — их молодые коллеги о таком приспособлении знают разве что из книг. Чтобы полно рассказать историю осушения земель, в пустующем помещении планируют открыть экспозицию, где будут собраны мелкие инструменты и механизмы мелиорации советской эпохи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.