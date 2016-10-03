Прямой эфир

«Жемчужины архитектуры» Беларуси: объекты, имеющие историко-культурную ценность

03 октября 2016 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь – страна, где чтят культурное наследие и активно работают над созданием новых шедевров. Сегодня в Беларуси зафиксировано более 5, 5 тыс. объектов, которые имеют историко-культурную ценность. Среди них – много архитектурных сооружений.

Наиболее древнюю архитектурную «жемчужину» относят к средневековью. В Беларуси можно найти образцы романского стиля, готики, барокко, классицизма, модерна и эклектики.

Архитектура  – не спорт, а вид искусства, поэтому определить, какой объект лучше или хуже, практически невозможно. Однако профессионалы могут выделить наиболее ценные и известные произведения архитектуры.

Мирский замковый комплекс и национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» – визитная карточка Беларуси.

Мирский замок – выдающийся пример оборонного зодчества. А Несвижский музей-заповедник может похвастаться крупнейшим ландшафтным парком и разноплановой архитектурой. Эти сооружения охраняют много тайн и легенд, и по праву возглавляют наш список «жемчужин архитектуры» Беларуси.

Минск – один из древнейших славянских городов. Он неоднократно менял свой языковой, этнический, архитектурный облики. Центральная часть города,  относимая к 50-м годам 20-го столетия, – архитектурная гордость нашей страны.

На четвёртом месте нашего списка расположилось здание послевоенного времени. Дом правительства. Это крупнейшее общественное сооружение, объёмом 240 м³.

Замыкает наш список комплекс «Слепянская водная система». Это кольцо, которое окружает город с южной и восточной сторон и создаёт благоприятную среду для жизни и труда граждан.

Беларусь – одна из самых красивых стран Европы. В наших силах – способствовать её процветанию. Чем краше страна, тем приятнее в ней жить.

# Культура # Михаил Гаухфельд # Фотофакт # Архитектура

Другие новости рубрики

Все новости
Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета проходит в Беларуси с 30 сентября по 11 октября
03 октября 2016 07:34

Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета проходит в Беларуси с 30 сентября по 11 октября

В Беларуси выбрали лучшие музеи
02 октября 2016 13:28

В Беларуси выбрали лучшие музеи

Третий национальный форум «Музеи Беларуси» проходит в Могилеве
01 октября 2016 17:27

Третий национальный форум «Музеи Беларуси» проходит в Могилеве