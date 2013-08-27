Быхов готовится ко Дню белорусской письменности: ведутся работы по восстановлению Быховского замка

Новости Беларуси. Быхов готовится ко Дню белорусской письменности. В предстоящие выходные во время праздника в городе будут работать более 20 тематических площадок. Одной из основных станет местный стадион, где установят сцену и партер для зрителей на 2,5 тысячи мест. Пройдут встречи с писателями, будет организован фестиваль книги и прессы.

Кроме того, к 1 сентября город приобретет совершенно новый облик: активно ведется благоустройство центра, строится новый бассейн, идет реконструкция Дворца культуры, зданий авто- и железнодорожного вокзалов.

Лилия Ананич, первый заместитель Министра информации Республики Беларусь:

Очень важно, что у Быхова будет много новых социальных объектов. Быхов становится таким ярким, красивым городом, в который захочется вернуться каждому. Но, я уверена, и история уже этих праздников показывает, что этот праздник оставляет просветленные души.

Начаты масштабные работы по восстановлению уникального памятника архитектуры ХVII века – Быховского замка. Интересно, что при археологических исследованиях были найдены плитки ХVII века.

Традиционно День белорусской письменности проходит в городах, которые являются историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Муляр, які мураваў Быхаўскі замак, неяк забыўся кельму. І мы знайшлі кельму, каваную кельму проста у слоі цэглы. Мураваная кельма ХVII стагоддзя. Мы знайшлі ўнікальную паліхромную кафлю, кафлі-медальены з партрэтнымі выявамі. Там шмат цікавай кафлі. І самая каштоўная кафля, цвік, скажам, знаходак, гэта гербавая кафля Яна Сапегі.

Валерий Малашко, заместитель Председателя Могилевского исполнительного комитета:

Мы начали сегодня восстанавливать Быховский замок, проведя предварительно при этом археологические расследования. Это будет, ну, не могу сказать Меккой, во всяком случае не только для историков он будет интересен, но он интересен для любого жителя нашей страны, который интересуется и любит свою культуру и свою историю.