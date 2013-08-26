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Выставка, посвященная юбилеям знаменитых евреев Беларуси, открылась в Национальном художественном музее

26 августа 2013 06:08
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Новости Беларуси. Уникальная выставка в Национальном художественном музее. Экспонаты иллюстрируют жизнь белорусской еврейской общины конца XIX – начала XX веков. В коллекции – 50 произведений живописи и графики – малоизвестных до этой поры.

Посвящена экспозиция юбилеям знаменитых уроженцев Беларуси. Это 90-летие действующего президента Израиля Шимона Переса, а также 100-летие со дня рождения Менахема Бегина – бывшего премьер-министра страны.

Открывает экспозицию пейзаж воспитанника Меера Слепяна «Тишина», который был написан на родине Шимона Переса в деревне Вишнево Воложинского района.

Выставка продлится до конца сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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