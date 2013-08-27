В Мирском замке открылась летняя музыкальная академия

Новости Беларуси. Королевский подарок ценителям музыки. В Мирском замке в эти дни звучат старинные мотивы. Музыкальная летняя академия собрала около 40 участников из Беларуси, Германии, Голландии, России, Украины и Польши.

В полной мере ощутить атмосферу давно ушедшей эпохи гостям форума поможет убранство музейных залов и музыка эпохи барокко. Некоторые произведения будут исполнены на старинных инструментах, созданных около трех веков назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музыкальная летняя академия «Дрезден - музыка при дворе Августа Саксонского» продлится до 31 августа.