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В Мирском замке открылась летняя музыкальная академия

27 августа 2013 08:04
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Новости Беларуси. Королевский подарок ценителям музыки. В Мирском замке в эти дни звучат старинные мотивы. Музыкальная летняя академия собрала около 40 участников из Беларуси, Германии, Голландии, России, Украины и Польши.

В полной мере ощутить атмосферу давно ушедшей эпохи гостям форума поможет убранство музейных залов и музыка эпохи барокко. Некоторые произведения будут исполнены на старинных инструментах, созданных около трех веков назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музыкальная летняя академия «Дрезден - музыка при дворе Августа Саксонского» продлится до 31 августа.

# Культура # Музыкальное искусство

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