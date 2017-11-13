Бутор vs Поршнев: «Киностудия ищет новые имена, а куда подевались старые, никто не знает» и «Есть ребята, с которыми можно дальше работать»

Новости Беларуси. О белорусском кинематографе говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Насколько мне известно, в рамках фестиваля «Лістапад» Вы издаёте такой сборник под названием «Мы». Вы сами говорили о том, что Вы ищете, и далеко не всегда это так просто – найти настоящие новые имена, более-менее профессионально подготовленные. Вы можете ответить однозначно: да или нет? У нас кадровая яма в профессии?

Игорь Поршнев, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Что значит – яма? Мы в поиске находимся. Выпускники нашей Академии – мы дали возможность – в этот раз 5 человек сняли свои короткометражные фильмы, которые вошли в сборник «Мы». В это году, вот сейчас будет запускаться сборник, в котором 4 человека снимут короткометражные работы.

Мы будем смотреть на то, как эти работы встречены зрителем.

Егор Хрусталёв:

Вы на эти 5 посмотрели – это профессиональные работы?

Игорь Поршнев:

Среди них есть профессиональные работы. Есть ребята, с которыми можно дальше работать, есть ребята, которым надо поучиться ещё, наверное, поработать ассистентами, поучиться у мастеров.

Егор Хрусталёв:

Саша, мы делаем вид, что у нас тут «молодое, подрастающее поколение», все разбираются? Или у нас, вообще, никого нет?

Александра Бутор, режиссёр, продюсер, сценарист, руководитель творческой мастерской:

Делаем вид вот сейчас. Ну, Вы же откровенно знаете, что этот альманах – слабый.

Что поиск какой-то наощупь идёт.

Киностудия ищет какие-то новые имена, а куда подевались старые, никто не знает. Академия выпускала и до сегодняшнего года режиссёров, и где они что делают – никому неизвестно. То сеть, среди них тоже не было никого талантливого.