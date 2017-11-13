Александра Бутор о «Лістападзе»: «То, что я видела на национальном конкурсе – это очень слабые работы»

Новости Беларуси. Итоги фестиваля «Лістапад» подводили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Как Вы считаете, что даёт участие в фестивалях? Насколько это, вообще, интересный процесс? Или это – такая, скажем, выставка тщеславия, где просто раздают друг другу награды, и потом вы можете рассказывать: «Вот, у меня из Хьюстона есть медаль»?

Александра Бутор, режиссёр, продюсер, сценарист, руководитель творческой мастерской:

Я же не так активно участвую в фестивалях, как, например, молодые ребята, которые вот в «Лістападзе» представлены.

Я могу сказать – мне это ничего не дало.

Но я – не очень активный участник фестивалей. Это был такой просто случай.

Егор Хрусталёв:

Но как Вы считаете, Вы в киномире живёте, это даёт какой-то старт, движение? Что из этого может происходить, кроме внутренней «киноварки» такой?

Александра Бутор:

Наверное, в мире даёт. Я просто могу говорить только про то, что я вижу в нашей стране. то есть, то, что я видела на национальном конкурсе – это очень слабые работы. Как сказал директор фестиваля, невозможно взять и с улицы встать сразу на коньки. А в национальном конкурсе, почему-то, это возможно.

То есть, люди просто с улицы взяли и сняли.

Я смотрела много работ, я не смотрела «Завтра», я видела только трейлер и аннотацию. Но из того, что я видела – это очень далеко от профессии.

Егор Хрусталёв:

Достаточно много любительских работ таких?

Александра Бутор:

Да. Я бы так сказала. Несмотря на то, что участвовали ребята Академии искусств, которые, как бы, немножечко связаны с профессией. Но, всё равно, пока это очень слабый…