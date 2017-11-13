Приз, полученный в Хьюстоне, Александра Бутор не видела до сих пор

Новости Беларуси. О белорусском кинематографе говорили во время ток-шоу «Что происходит».
Егор Хрусталёв, ведущий:
Ваш фильм «Сладкое прощание Веры» получил премию в Хьюстоне, на фестивале. Вообще, Вы приз этот в руках подержали?
Александра Бутор, режиссёр, продюсер, сценарист, руководитель творческой мастерской:
Нет.
Егор Хрусталёв:
Почему?
Александра Бутор:
Вопрос к сектору напротив. Потому что мне обещали торжественно его вручить, но так до сих пор и не вручили.
Мне позвонили с киностудии «Беларусьфильм» в полпервого ночи, чтобы сообщить эту новость: Бутор о победе на WorldFest-Houston
Егор Хрусталёв:
Игорь Валентинович, у Вас в кабинете этот приз?
Игорь Поршнев, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Нам ещё его не передали из США. там же через посольство должно приехать. Когда приедет, мы обязательно, с удовольствием, вручим.