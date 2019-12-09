128 лет прошло со дня рождения Максима Богдановича

Новости Беларуси. Его поэзия – в одном ряду с произведениями признанных белорусских классиков: Янки Купалы и Якуба Коласа. А гениальность в том, что он прожил всего лишь 25 лет, но успел оставить след в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня исполнилось 128 лет со дня рождения Максима Богдановича. Сонет, триолет, рондо – это он обогатил отечественную поэзию новыми жанрами. А еще издал единственный, но такой уникальный сборник стихов «Венок». Произведения поэта переведены на два десятка языков, а его «Зорка Венера» и «Слуцкiя ткачыхi» стали, по сути, народными песнями.