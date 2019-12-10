Вахтанг Кикабидзе: «Человек должен жить там, где родился, где его земля, хорошо или плохо, он должен там находиться»

Его богатство – не только года, но и широта грузинской души. За это и любят Вахтанга Кикабидзе. Он же Буба, Валико и Мимино. Именно под такими легкомысленными прозвищами актер и певец прославился на весь Советский Союз, а его фраза про Ларису Ивановну уже стала бессмертной.

Фразы из фильма «Мимино», благодаря которому Вахтанга Кикабидзе полюбили в каждой семье, давно разлетелись на цитаты, а сама картина стала визитной карточкой актера.

Вахтанг Кикабидзе, народный артист Грузии:

Очень серьезный, философский трагикомедийный фильм. К сожалению, там финал целиком отрезанный, вы его не видели. Меня они полюбили через этот фильм, потому что они считают, что так должно быть в жизни. Человек должен жить там, где родился, где его земля, хорошо или плохо, он должен там находиться.

Любят «Мимино» и в Беларуси. Теперь у жителей и гостей Минска появилась возможность сфотографироваться с кумиром. Правда, в бронзе. Памятник знаменитому персонажу Валико Мизандари лично представил легендарный артист.

Вахтанг Кикабидзе:

Было очень много журналистов. Это хорошее доброе дело, если люди любят, почему не поставить.

Место прописки бронзового Мимино – парк Дружбы народов – выбрано неслучайно, ведь Беларусь и Грузию объединяет многолетнее плодотворное сотрудничество и искренняя дружба. В этом году дипломатическим отношениям между нашими странами исполнилось 25 лет.

Вахтанг Кикабидзе не единожды гулял по улочкам Минска. И обещает обязательно вернуться сюда снова, причем с сюрпризом. Сейчас артист работает над новым проектом. Премьеру обязательно увидят белорусы.