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«Буду пробовать, пока не попаду». Мария Жилина примет участие в отборе детского «Евровидения»-2019

27 ноября 2018 09:12
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Отгремело детское «Евровидение»-2018 – пора готовиться к конкурсу 2019 года.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ учащийся СШ №71 г. Минска солистка Центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина, Гранд-призёр «Sanremo Junior»-2018 Мария Жилина и автор песни «Welcom to my Belarus» – Юлия Быкова.

Расскажите о новой песне.

Юлия Быкова, автор песни:
Песня была написана для участия в национальном отборе детского «Евровидения» этого года. Но она была написана ещё и с таким расчётом, чтобы она смогла звучать в любом случае, независимо от результата этого отбора, что и получилось в результате. Называется песня «Welcom to my Belarus» это единственная англоязычная строчка в песне, а всё остальное у нас на белорусском языке и предельно понятно. На самом деле, очень лёгкий текст, он именно для того, чтобы поднять людей, чтобы они оценили, как у нас весело, задорно и классно.

«Буду пробовать, пока не попаду». Мария Жилина примет участие в отборе детского «Евровидения»-2019-1

Мы пишем большой такой альбом красивых песен о Беларуси, эта песня как нельзя лучше представляет наш этот альбом.

«Буду пробовать, пока не попаду». Мария Жилина примет участие в отборе детского «Евровидения»-2019-4

В следующем году будешь участвовать в отборе Детского Евровидения?

Мария Жилина, солистка Центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина, Гранд-призер «Sanremo Junior»-2018:
Конечно, буду до конца пробовать, пока не попаду.

Ты своё будущее связываешь с музыкой?

Мария Жилина:
Конечно, моё будущее будет связано с музыкой и, может быть, ещё с чем-нибудь другим. Я очень люблю рисовать и творить.

Какие у тебя появились эмоции, когда ты сама в первый раз услышала песню?

Мария Жилина:
Песня для меня оказалась сложной, я некоторые части очень трудно пела, но я их учила и, вроде бы, у меня получилось.

«Буду пробовать, пока не попаду». Мария Жилина примет участие в отборе детского «Евровидения»-2019-7

Твоя сольная деятельность сказывается на учёбе в школе? Какой предмет у тебя самый любимый?

Мария Жилина:
Честно говоря, в школе я не очень хорошо учусь, но я очень сильно стараюсь. Я что-то параллельно учу, чтобы сдать, потому что бывает, что я пропускаю школу. Для меня самый любимый предмет, наверное, математика, но у меня не очень хорошо идёт, но я очень люблю считать.

«Буду пробовать, пока не попаду». Мария Жилина примет участие в отборе детского «Евровидения»-2019-10

# Музыка # Культура # Мария Жилина # Юлия Быкова # Фотофакт

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