«Буду пробовать, пока не попаду». Мария Жилина примет участие в отборе детского «Евровидения»-2019

Юлия Быкова, автор песни: Песня была написана для участия в национальном отборе детского «Евровидения» этого года. Но она была написана ещё и с таким расчётом, чтобы она смогла звучать в любом случае, независимо от результата этого отбора, что и получилось в результате. Называется песня «Welcom to my Belarus» – это единственная англоязычная строчка в песне, а всё остальное у нас на белорусском языке и предельно понятно. На самом деле, очень лёгкий текст, он именно для того, чтобы поднять людей, чтобы они оценили, как у нас весело, задорно и классно.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – учащийся СШ №71 г. Минска – солистка Центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина, Гранд-призёр «Sanremo Junior»-2018 – Мария Жилина и автор песни «Welcom to my Belarus» – Юлия Быкова .

Отгремело детское «Евровидение»-2018 – пора готовиться к конкурсу 2019 года.

Мы пишем большой такой альбом красивых песен о Беларуси, эта песня как нельзя лучше представляет наш этот альбом.

В следующем году будешь участвовать в отборе Детского Евровидения?

Мария Жилина, солистка Центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина, Гранд-призер «Sanremo Junior»-2018:

Конечно, буду до конца пробовать, пока не попаду.

Ты своё будущее связываешь с музыкой?

Мария Жилина:

Конечно, моё будущее будет связано с музыкой и, может быть, ещё с чем-нибудь другим. Я очень люблю рисовать и творить.

Какие у тебя появились эмоции, когда ты сама в первый раз услышала песню?

Мария Жилина:

Песня для меня оказалась сложной, я некоторые части очень трудно пела, но я их учила и, вроде бы, у меня получилось.