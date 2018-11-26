«Мы находимся в постоянном споре». Дуэт «Александра и Константин» о собаках, имидже и юбилейном концерте

Невероятная дата года! В 2018 году 20-летие творческой деятельности отмечает один из самых стильных дуэтов эстрады – «Александра и Константин».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – артистка дуэта «Александра и Константин» – Александра Кирсанова и артист дуэта «Александра и Константин» – Константин Драпезо. Не пожалели о таком выбранном пути? Александра Кирсанова, артистка дуэта «Александра и Константин»:

Конечно, нет. Мы себя не представляем в какой-то другой сфере, хотя я очень люблю фотографировать, поэтому могла бы стать фотографом либо кинологом, потому что очень люблю животных.

Кем бы вы стали, если бы не музыка? Константин Драпезо, артист дуэта «Александра и Константин»:

Моя фантазия ничего мне не подсказывает. Думаю, только музыкантом или путешественником. Я закончил географический факультет БГУ и планировал в молодости быть географом, смотрел передачи с Юрием Сенкевичем «Клуб путешественников». Думал, как я буду тоже путешествовать по миру, а на практике нам раздали лопаты и сказали рыть окопы, шурфы это называлось, для замеров. Или нужно было стоять в холодной речке и замерять скорость реки. Нет, думаю, заниматься на диване географией было гораздо лучше, чем в реальной жизни. Поэтому я уже тогда понял, ещё во время учёбы на геофаке, что я буду музыкантом.

Почему вы за всё это время не изменили свой имидж? Александра Кирсанова:

Вы не поверите, я сплю и вижу, особенно обострение по весне начинается, мне хочется быть с короткими волосами чёрного цвета или что-нибудь рыжее с пятнами, с какими-то прядями, но потом когда начинается лето, пляжи, море и всё, мне так хорошо быть блондинкой.

Вы пара не только в музыке, но и в жизни. Вы спорите по каким-либо вопросам? Александра Кирсанова:

Конечно, спорим. Это ненормально не спорить, как раз-таки те люди ненормальные, которые не спорят, которые соглашаются, это значит, что они безразличны друг к другу. А мы находимся в постоянном таком конфликте, в постоянном споре. Когда уже слишком друг другу надоедаем, расходимся по разным комнатам, либо поскольку у нас три собаки, берёт кто-то две, кто-то одну и в разные стороны пошли в лес, мы живём около леса, поэтому мы наслаждаемся прогулками и заодно ловим дзен.

Чем будете удивлять на концерте публику? Александра Кирсанова:

28 ноября во Дворце профсоюзов у нас будет живой концерт, с полностью живым звуком, аккомпанировать нам будут лучшие музыканты Беларуси – это Александр Калиновский на басу, Александр Сторожук на барабанах, Игорь Бранковский на клавишах и «золотая скрипка Беларуси» Карен Карапетян. То, к чему мы всегда стремились эти 20 лет в нашей сценической деятельности – выступать вживую. Это честно перед зрителем, это для музыкантов неповторимые эмоции, т. е. музыка рождается непосредственно на сцене, это контакт людей. Когда много людей исполняет одновременно всё вживую, энергия музыки сильнее, нежели включить пластинку.