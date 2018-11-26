«Мы наслаждались каждым моментом». Каким запомнят участники детское «Евровидение» в Беларуси?

Новости Беларуси. Участники детского «Евровидения» с ностальгией покидают Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в белорусской столице разрешилась главная музыкальная интрига осени. Определился победитель песенного конкурса. Юные звезды не скрывают эмоций, как от самого форума, так и от нашей страны. Чем каждому из них запомнилась Беларусь!?

Мальчик в зелёном костюме и с трубой – на детском «Евровидении» его запомнят многие. Отнюдь не робкий и очень энергичный Левон увозит с собой «багаж» впечатлений, так что в один чемодан всё не вместишь.

Правда, есть небольшое сожаление и причина вовсе не в 9-м месте, говорит: просто грустно со всеми расставаться.

L.E.V.O.N, представитель Армении на Международном детском конкурсе песни «Евровидение-2018»:

Самое главное, что армяне смотрели, ну все смотрели, сказали, что достойно представил свою страну. Со всеми сдружились, несмотря, что все с разных концов света, мы со всеми будем дружить, будем переписываться. Её «победная» фотография с хрустальным микрофоном в Инстаграме уже собрала тысячи комментариев.

Последний номер в финале принёс 13-летней польке Роксане Венгель – первый среди участников. В кулуарах не раз обсуждали, видимо, комбинация цифр судьбоносная.

Роксана Венгель, победитель Международного детского песенного конкурса «Евровидение-2018»:

В последние минуты оглашения результатов я очень волновалась. Я до сих пор в шоке. Не могу поверить в свою победу. Выступления всех финалистов были достойными, и каждый мог стать первым.

Йон Ола Санд, супервайзер Международного детского конкурса песни «Евровидение»:

Роксана и её команда, вы по-настоящему молодцы. Ваш номер был таким энергичным. Вы выступили очень уверенно и победили, затронув сердца многих.

И мне приятно сказать, что зрители были в этот раз такими активными, голосуя за финалистов. Все делегации, все артисты подготовили запоминающиеся представления. Я всех поздравляю.

За трансляцией двухчасового шоу следили сразу на нескольких континентах. И ставки на победу были разные. Главный трофей конкурса отдавали заводной француженке Ангелине.

Восхищались мощным вокалом австралийки Джаэль и достойным номером «белорусского Бибера» Даниэля. Зажигать в Минск приехали 19 стран. За всю историю детского конкурса – это рекордное количество участников.

Анна и Макс, представители Нидерландов на Международном детском конкурсе песни «Евровидение-2018»:

Мы наслаждались каждым моментом конкурса. И вправду за всё время, проведённое здесь, почувствовали себя настоящими звёздами. Минск очень красивый. Нам понравилась архитектура города, его компактность, мы побывали во многих местах. Это на самом деле отличный город.

