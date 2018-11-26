Беларусь заняла первое место на конкурсе национальных костюмов в Пекине

Новости Беларуси. Белорусские национальные костюмы удостоены международного признания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ежегодном конкурсе в Пекине наша страна заняла первое место.

Делегация из Беларуси продемонстрировала несколько творческих номеров, в которых попыталась отразить национальные традиции и культуру. Этим и расположила к себе жюри. Второе и третье места заняли Малайзия и Россия.