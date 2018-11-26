Прямой эфир

Беларусь заняла первое место на конкурсе национальных костюмов в Пекине

26 ноября 2018 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские национальные костюмы удостоены международного признания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ежегодном конкурсе в Пекине наша страна заняла первое место.

Беларусь заняла первое место на конкурсе национальных костюмов в Пекине-1

Делегация из Беларуси продемонстрировала несколько творческих номеров, в которых попыталась отразить национальные традиции и культуру. Этим и расположила к себе жюри. Второе и третье места заняли Малайзия и Россия.

Беларусь заняла первое место на конкурсе национальных костюмов в Пекине-4

Беларусь заняла первое место на конкурсе национальных костюмов в Пекине-6

Беларусь заняла первое место на конкурсе национальных костюмов в Пекине-8

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы находимся в постоянном споре». Дуэт «Александра и Константин» о собаках, имидже и юбилейном концерте
26 ноября 2018 09:51

«Мы находимся в постоянном споре». Дуэт «Александра и Константин» о собаках, имидже и юбилейном концерте

Победительница детского «Евровидения-2018»: «Пока не могу даже поверить в победу»
26 ноября 2018 06:39

Победительница детского «Евровидения-2018»: «Пока не могу даже поверить в победу»

Финал детского «Евровидения-2018». Показываем, что происходит за кулисами
25 ноября 2018 17:22

Финал детского «Евровидения-2018». Показываем, что происходит за кулисами