«Буду петь новые песни и золотые хиты». Где будет выступать Александр Солодуха во время II Европейских игр

Копилка наград белорусских спортсменов пополняется каждый день. Безусловно, ключ к призовым местам на II Европейских играх – это отличная подготовка и уверенные выступления, но как насчёт поддержки?! Не зря ведь говорят, что болельщики умеют влиять на результат. Поэтому к фан-зонам международного спортивного форума особое внимание.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженный артист Республики Беларусь – Александр Солодуха.

Вы были одним из тех людей, которые принесли огонь. Впервые у вас подобный опыт?

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Да, впервые. 18 июня, за три дня до открытия II Европейских игр я нёс факел с огнём по проспекту нашей столицы в районе Белгосцирка.