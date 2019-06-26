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«Буду петь новые песни и золотые хиты». Где будет выступать Александр Солодуха во время II Европейских игр

26 июня 2019 09:32
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Копилка наград белорусских спортсменов пополняется каждый день. Безусловно, ключ к призовым местам на II Европейских играх – это отличная подготовка и уверенные выступления, но как насчёт поддержки?! Не зря ведь говорят, что болельщики умеют влиять на результат. Поэтому к фан-зонам международного спортивного форума особое внимание.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» заслуженный артист Республики Беларусь – Александр Солодуха.

Вы были одним из тех людей, которые принесли огонь. Впервые у вас подобный опыт?

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Да, впервые. 18 июня, за три дня до открытия II Европейских игр я нёс факел с огнём по проспекту нашей столицы в районе Белгосцирка.

«Буду петь новые песни и золотые хиты». Где будет выступать Александр Солодуха во время II Европейских игр -1

Каково это  нести «Пламя мира» к той самой чаше на стадион?

Александр Солодуха:
Это чувство гордости, ответственности, радости, вдохновения, потому что, конечно, переполняют эмоции, начиная от шикарного олимпийского костюма, подаренного страной, до просмотра открытия на стадионе «Динамо», потому что зрелище шоковое!

«Буду петь новые песни и золотые хиты». Где будет выступать Александр Солодуха во время II Европейских игр -4

Просматривали ли вы, как бегут люди с олимпийским огнём?

Александр Солодуха:
Я смотрел новости на различных каналах нашей страны.

С какой стороны более эффектно держать огонь?

Александр Солодуха:
Я держал в правой руке, потому что я правша, удобно. Он весит 1 кг 700 г. Я пробежал где-то 100-200 м.

«Буду петь новые песни и золотые хиты». Где будет выступать Александр Солодуха во время II Европейских игр -7

Есть ли какая-то запасная зажигалка, на случай если вдруг потухнет огонь?

Александр Солодуха:
Рядом бежали ребята, помощники. Они для этого и были, сопровождали. Слава Богу, всё горело, всё здорово и хорошо! Впечатлений масса! Сегодня я как раз работаю около Дворца спорта на фан-зоне.

Что будете там исполнять?

Александр Солодуха:
Буду петь новые песни, две премьеры: «Невозможное станет возможным» и «Не грусти», и, конечно же, золотые хиты.

«Буду петь новые песни и золотые хиты». Где будет выступать Александр Солодуха во время II Европейских игр -10

Где ещё будете выступать?

Александр Солодуха:
Работаю ещё 29 июня там же у Дворца спорта, 30 июня, в день закрытия, у «Минск-Арены». И ночью, в 3 часа ночи после закрытия на стадионе «Динамо». А 1 июля уже репетиция в 3 часа дня в Александрии.

# Европейские игры # Культура # Александр Солодуха # Фотофакт

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