25 июня в Большом театре покажут балет «Анастасия»

Новости Беларуси. Марафон «Балетное лето в Большом» стартовал синхронно со II Европейскими играми, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По задумке это даст возможность болельщикам после спортивного накала страстей на трибунах наполниться духовно. Всю неделю здесь показывают фестивальные премьеры. 25 июня это балет Вячеслава Кузнецова «Анастасия» в постановке Юрия Трояна.

В основе сюжета судьба белорусской княгини Анастасии Слуцкой. В постановке задействованы ведущие артисты балета Большого театра. История – сложная и запутанная, а для театральной сцены это как раз и интересно.

Юрий Троян, художественный руководитель балета Большого театра оперы и балета Беларуси:

Мы всегда на этом фестивале стараемся показывать новые наши работы, премьерные спектакли. Но самое главное – это то, что зритель сопереживает, волнуется. Я как автор вижу и достоинства, и недостатки спектакля. Но мне кажется, что он нашел путь к сердцу зрителя. Это самое главное.

Владимир Гридюшко, генеральный директор Большого театра оперы и балета Беларуси:

Программа как всегда включает в себя наличие приглашенных театров. Мариинский театр вместе с проектом народного артиста России Игоря Колба Dance. Dance. Dance. И два вечера посвящает нам и белорусскому зрителю театр «Киев модерн-балет».