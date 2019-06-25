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25 июня в Большом театре покажут балет «Анастасия»

25 июня 2019 16:28
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Новости Беларуси. Марафон «Балетное лето в Большом» стартовал синхронно со II Европейскими играми, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

25 июня в Большом театре покажут балет «Анастасия»-1

По задумке это даст возможность болельщикам после спортивного накала страстей на трибунах наполниться духовно. Всю неделю здесь показывают фестивальные премьеры. 25 июня это балет Вячеслава Кузнецова «Анастасия» в постановке Юрия Трояна.

25 июня в Большом театре покажут балет «Анастасия»-4

В основе сюжета судьба белорусской княгини Анастасии Слуцкой. В постановке задействованы ведущие артисты балета Большого театра. История – сложная и запутанная, а для театральной сцены это как раз и интересно.

25 июня в Большом театре покажут балет «Анастасия»-7

Юрий Троян, художественный руководитель балета Большого театра оперы и балета Беларуси:
Мы всегда на этом фестивале стараемся показывать новые наши работы, премьерные спектакли. Но самое главное – это то, что зритель сопереживает, волнуется. Я как автор вижу и достоинства, и недостатки спектакля. Но мне кажется, что он нашел путь к сердцу зрителя. Это самое главное.

25 июня в Большом театре покажут балет «Анастасия»-10

Владимир Гридюшко, генеральный директор Большого театра оперы и балета Беларуси:
Программа как всегда включает в себя наличие приглашенных театров. Мариинский театр вместе с проектом народного артиста России Игоря Колба Dance. Dance. Dance. И два вечера посвящает нам и белорусскому зрителю театр «Киев модерн-балет».

25 июня в Большом театре покажут балет «Анастасия»-13

Завершится фестиваль в пятницу 28 июня гала-концертом с участием звезд мирового балета. На сцену выйдут примы и премьеры ведущих театров мира.

# Балет # Культура # Юрий Троян # Владимир Гридюшко # Фотофакт

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