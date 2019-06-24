Соломенные серьги и картины на берёсте. Показываем самые уникальные белорусские сувениры

После II Европейских игр Лесик, наверняка, пропишется во многих уголках мира. Но есть сувениры с национальным характером, которые ещё долго будут согревать иностранцев так же, как и яркие победы. Из белорусского золота выпускнице Академии искусств удалось создать фэшн. Стильные серьги и поясные сумки можно вписать в любой образ. Дарить новую жизнь традициям дизайнеру особенно интересно.

Анастасия Васюченко, дизайнер:

Моно-серьга, которая выполнена по мотивам соломенных пауков – оберег. Это имеет такой сакральный смысл. Сейчас крайне щепетильная тема: сохранение этих ресурсов и их использование.

И хоть культурный код в каждой стране свой, натуральные материалы и ручную работу ценят во всем мире. Австралийцы без ума от нашей соломки. Французы обожают лаковую миниатюру. Китайцам нравятся картины на берёсте. И наши ремесленники умеют удивлять!

Тимофей Максимов, например, оживил столицу в дереве и продлил память о мультиспортивном форуме.

Тимофей Максимов, ремесленник:

Видел интервью по телевидению, где архитектор показывал, как Красный костёл реставрируется и там случайно открыл чертежи. Я распечатал, отмасштабировал вплоть до того, что бегал по Троицкому предместью и фотографировал.

Марина Корженевская, ведущий специалист галереи белорусских традиционных сувениров:

У нас была группа из Швеции. Они с большой охотой покупали керамические свистульки.

Матрёшки у нас самые различные, причем они кардинально отличаются от тех матрёшек, которые можно купить в других славянских регионах. У нас на матрёшке может быть изображение города, каких-то памятников архитектуры.

Есть среди белорусских сувениров и свой эксклюзив. Сожскую скань можно сравнить с настоящими кружевами. Из тончайшей деревянной стружки мастера создают настоящее произведение искусства.

По традиции к празднику вырос город мастеров на Свислочи. Более 100 ремесленников представляют Беларусь из разных уголков. Иностранцы могут не только оценить уникальную керамику с луговыми травами, но и почувствовать себя гончарами.

Александр Новиков, мастер по керамике:

Изделие после обжига окунается в обычное молоко и снова в печку ставится. Молоко сгорает и получается коричневый оттенок.

Эмма Плотникова, мастер по берёсте:

Пишу Беларусь, природу. Берёсту я беру со старых поваленных деревьев. Была женщина, она преподаёт в Калифорнийском университете. И она сказала: «Если бы мы привезли своих студентов, они пришли бы не в восторг, а в большое удивление». У них такого нет.

На первых позициях и лён. Скатерти, рубашки и сумки идут нарасхват. Чувство комфорта и гармонии ценят все.

В этой мастерской у Ларисы Шагаровой работа кипит. Вышивают национальный орнамент и создают модные силуэты в стиле этно. Лариса Шагарова, мастер по вышивке:

Воротничок, поясная сумка с поясом – последняя наша новинка, этот комплект, который преображает образ.

Спросом пользуются броши в виде василька. Мастера сделали красивую оранжерею из кожи и дерева. Кажется, что цветы живые и источают медовый аромат.

Елена Иванова, ремесленник:

Они говорят: «Что такое интересное в Беларуси?» Мы говорим: «Васильки, ромашки». У них хорошее настроение и кажется, что им всё нравится.

Анастасия Псевкина, дизайнер аксессуаров:

Наши люди очень скромные, люди, которые, на самом деле, не до конца оценивают свой талант и не осознают то, что их талант могут оценить по всему миру.