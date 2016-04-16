Предложат ли Беларуси вступить в ЕС и почему британский юрист написал путеводитель по Синеокой – специальный репортаж из Лондона

Теперь о сотрудничестве и парламентском измерении. На этой неделе в Лондоне делегация из Беларуси приняла участие в конференции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Есть повод рассказать об этом, а заодно – о скандальных ситуациях, которые перемалывают пресса, политики и обыватели Англии, о взглядах на Беларусь с Туманного Альбиона и о белорусской начинке аэропорта Хитроу. Впрочем, не буду углубляться в детали, смотрим наш специальный репортаж.

Юрий Козиятко:

Зубр. Иногда называют его бизоном. Вы когда о Беларуси рассказываете, о чем первом говорите? Какое слово сразу приходит на ум?

Найджел Робертс, юрист, писатель, публицист:

Это аист.

Юрист из Великобритании Найджел Робертс много путешествует и считает Беларусь уникальной страной, в которой можно найти изюминки. Мы встретились с ним в Лондоне, и он с гордостью показывал собственноручно написанный путеводитель по нашей стране.

У иных жителей Западной Европы набор знаний о Беларуси может отличаться тематикой: Азаренко, Домрачева, БАТЭ; БелАЗ, Беларуськалий, Белшина; Лукашенко, страна-основательница ООН, Минские соглашения.

А политически ангажированная публика припомнит и санкции против Беларуси, отмененные в силу здравомыслия.

Владимир Ариев, председатель комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы:

Отмена санкций связана с тем, что они видят, что Беларусь делает какие-то шаги по направлению к демократизации. И это движение поступательное, вперед.

Двигаться вперед сегодня не очень-то получается у самого Евросоюза. Непростые времена переживает Европа. Конфронтация с Россией, беженцы с Ближнего Востока, теракты в Париже и Брюсселе. А неделю назад террористы «Исламского государства» сообщили в сети Интернет, что следующий удар могут нанести и по Берлину, и по Риму, и по Лондону…

Поэтому известные лондонские персонажи – добродушные полицейские – теперь выглядят как добродушные, но хорошо вооруженные полицейские.

Масла в огонь подлил «панамский компромат» о причастности крупных политиков к офшорным компаниям. Оскандалились многие известные личности – и звезды футбола, и главы некоторых государств. К слову, нашего Президента в списке нет. Зная традиционную предвзятость Запада к Лукашенко, найдись хоть один цент или пенни – раздули бы мировой пожар.

Тень подозрительной компании пала на премьер-министр Великобритании Дэвида Кэмерона. Парламентарии королевства потребовали его отставки. А после нескольких митингов в Лондоне на Даунинг-стрит, 10, у въезда в резиденцию премьера, прибавилось и зевак.

Юрий Козиятко:

Впрочем, не только в эту скандальную круговерть вовлечены умы англичан. На берегах Темзы сегодня всерьез поговаривают о выходе страны из Европейского союза.

Дело дошло до референдума. И состоится он в июне этого года. Более половины британцев могут проголосовать за выход из ЕС, – считает директор Центра европейских реформ Чарльз Грант.

Чарльз Грант, директор Центра европейских реформ (Лондон):

В Евросоюзе сейчас царит большой беспорядок. Даже его самые ярые сторонники и защитники должны признать, что миграционный кризис, связанный с беженцами из Сирии и других стран, создает впечатление, что ЕС ничего не контролирует, а лидеры ЕС выглядят слабыми и неуверенными, неэффективно справляющимися с проблемами.

Также британцы враждебно настроены по отношению к иммигрантам из стран Евросоюза. Люди думают таким образом: вот сейчас беженцы из Сирии поедут в Германию, получат немецкие паспорта, а потом переселятся в Великобританию, чтобы забрать наши рабочие места.

Явно потеряла актуальность тема расширения ЕС. Новичков, готовых посягнуть на общий пирог, в Евросоюзе теперь не ждут. И это подтвердил еще один референдум, состоявшийся в начале апреля в Нидерландах. Голландцы высказались против ассоциации Украины с ЕС.

Однако депутат Верховной Рады Владимир Ариев, интервью с которым мы записали в Лондоне, убежден, что это демарш голландцев против Брюсселя.

Владимир Ариев, председатель комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы:

Это было не столько против Украины, сколько против Евросоюза. Дело в том, что в 2005-м году, когда в Нидерландах проголосовали против Конституции Евросоюза, Брюссель обошел этот момент и заменил Конституцию Лиссабонским договором. Который, в результате, вызвал достаточно жесткую реакцию со стороны евроскептически настроенных людей. И поэтому на первый референдум попала Украина. Но будучи не объектом, скажем так, а – данная ситуация была для нас особо обидной – разменной монетой.

Влиятельный британский политолог Грант проводит параллель между недовольством британцев и жителей Нидерландов.

Чарльз Грант, директор Центра европейских реформ (Лондон):

Голландцы верят, что торговое соглашение в далекой перспективе приведет к украинскому членству в Евросоюзе, а потом и к свободному передвижению рабочей силы, то есть вторжению украинских рабочих в Нидерланды. Кстати, это не совсем так. В этом торговом соглашении ничего не сказано про свободное передвижение рабочей силы, но тем не менее люди этого боялись. Они проголосовали против Евросоюза в общем. Против свободной торговли. Против иммиграции, в частности. И по всему миру многие менее образованные люди видят глобализацию, свободную торговлю с негативной стороны. А Евросоюз является символом свободы, свободной торговли и иммиграции, и это им не нравится.

Но желание поделиться демократическим опытом с постсоветскими странами у европейских политических структур не угасло. «Демократия – отвратительная форма правления, но ничего лучшего человечество пока не придумало». В Лондоне, где установлен памятник автору этих строк, Уинстону Черчиллю, 11 апреля организовали конференцию под эгидой Парламентской ассамблеи Совета Европы – «Роль национальных парламентов в укреплении свободы, независимости и разнообразия СМИ».

Юрий Козиятко:

Конференция проходила в историческом месте, напротив Биг Бена, в Порткаллис-хаус, где кабинеты и приемные депутатов, и заседают некоторые комитеты британского парламента.

К слову, Порткаллис-хаус – самое новое здание Вестминстерского комплекса. Архитектурные критики сравнивают его облик то с викторианской тюрьмой, то крематорием. Но состоявшаяся тут конференция не испепелила надежды на объективность в оценках происходящего.

По крайней мере, в этот раз из Беларуси пригласили представителей национального парламента и руководителей основных телеканалов, а не только лишь оппонентов власти.

Джон Беркоу, председатель Палаты общин Великобритании:

Спасибо всем участникам этого грандиозного мероприятия за то, что приехали! Если вы здесь впервые, то, уверен, это будет не последний раз, и вы преуспеете в своей работе.

Так приветствовал участников председатель Палаты общин Великобритании Джон Беркоу. Еще одна известная в Беларуси персона – спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы. Андреа Ригони отметил, что в Беларуси происходят позитивные перемены.

Андреа Ригони, спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы:

На последних выборах в Беларуси наблюдалась положительная динамика, которая, надеюсь, продолжится и в ходе следующей выборной кампании.

Не обошлось и без критики. Порой субъективной, на фактах – из «времен очаковских и покоренья Крыма».

Найджел Робертс, юрист, писатель, публицист:

Для меня не новость, что есть люди, которые негативно отзываются о Беларуси. Это, скорей, происходит из-за недостатка знаний и информации о вашей стране.

Сергей Алейник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии:

Вторая причина – это наличие стереотипов, которые формировались на протяжении ряда лет, когда у нас отношения были достаточно сложными. Но сейчас действительно ситуация и тональность меняются.

Но вернемся в зал конференции, где изрядно пощипали за ущемление свободы СМИ не только страны Восточного партнерства, но и Турцию, и членов Евросоюза – Грецию, Польшу.

Серьезную, но бессильную озабоченность вызывали у европейских докладчиков интернет-монстры – Google, Facebook, Twitter.

Хелен Дарбишир, исполнительный директор «Access Info Europe»:

Я, к примеру, узнавала новости о «панамском архиве» благодаря своим контактам на Facebook. Но если бы Facebook по каким-то причинам решил снизить приоритет этой информации, многое осталось бы мне неизвестным. Нет никакой прозрачности в механизме формирования новостной ленты. Кто его контролирует, кто создает? И возможна ли цензура?

Прозвучали претензии и в адрес корпорации BBC, неподконтрольной британскому медиарегулятору Ofcom, который упражняется сегодня на российском канале Russia Today, предъявив уже десяток желтых карточек за одностороннее освещение событий. И, кстати говоря, в отеле, где мы остановились, российский телеканал RT был заблокирован. Как-то не вязалось это с духом конференции о свободе слова.

Смягчение тона в адрес Беларуси диктуется трендами европейской политики. Беларусь сегодня вовлечена в главные политические события в мире. Безусловно, оценили и усилия в урегулировании конфликта в Украине.

Владимир Ариев, председатель комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы:

Вряд ли какая-либо другая страна могла бы в данной ситуации справиться с этим лучше. Даже этот мостик Беларусь может сама для себя использовать для резкого, причем скачкообразного улучшения отношений с Европой.

Впрочем, жарких политических объятий ждать не стоит. Запад хорошо понимает стратегические интересы Беларуси.

Чарльз Грант, директор Центра европейских реформ (Лондон):

Никто в Евросоюзе серьезно не задумывается предлагать Беларуси вступить в ЕС. Мы знаем, что вы и сами этого не особенно хотите. Это вызвало бы неоднозначность в ваших отношениях с Россией, которые очень важны для вас стратегически. Это первое.

Во-вторых, отношения с Беларусью улучшаются. И в настоящее время речь о том, как ЕС способна помочь Беларуси модернизировать экономику. Возможно, ЕС сможет предоставить больше технической поддержки, денег, займов. А если Беларусь пожелает вступить во Всемирную торговую организацию, ЕС может содействовать этому. Начинать надо с экономики, а потом, в далекой перспективе, было бы неплохо обсудить и политические вопросы.

Прагматичные отношения с Беларусью выгодны многим странам. Великобритания в их числе. Товарооборот с Туманным Альбионом впечатляющий.

Сергей Алейник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии:

По итогам прошлого года Великобритания устойчиво заняла 3-е место среди торговых партнеров Беларуси. А по объему белорусского экспорта вышла на 2-е место после России.

Юрий Козиятко:

То есть мы продаем больше, чем покупаем.

Сергей Алейник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии:

Мы продаем значительно больше, чем покупаем. У нас положительное сальдо взаимной торговли составляет 2,8 миллиардов долларов США.

Белорусских вывесок на Пикадилли, например, не увидишь, но многие знаковые объекты в Лондоне с нашей начинкой.

Сергей Алейник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии:

Белорусская металлопродукция, к примеру, использовалась при строительстве 5-го терминала аэропорта Хитроу. А также использовалась при строительстве целого ряда олимпийских объектов к Олимпиаде, которая прошла в Лондоне в 2012 году.

Впрочем, и некоторые известные бренды Великобритании не без белорусского следа.

Юрий Козиятко:

А торговая марка Marks & Spencer? Маркс выходец из Беларуси.

Сергей Алейник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии:

Да. Я в шутку называю британцам это первым в наших отношениях белорусско-британским СП. Потому что господин Маркс уроженец города Слонима. В свое время приехал в Великобританию, где встретил Дэвида Спенсера. И они создали всемирно известный сегодня бренд Marks & Spencer.

А если покопаться в более глубокой истории? Да еще в причинно-следственных связях...

Юрий Козиятко:

Казалось бы, что может связывать Трафальгарскую площадь и Беларусь? На высоте 44 метра – фигура адмирала Нельсона. После того, как он разгромил франко-испанский флот, Наполеон подумал и обратил свои взоры на Россию. А пошел на Москву через Беларусь.

Восточный поход Наполеона закончился так же неудачно, как и морское сражение у мыса Трафальгар. Но это уже другая история. Впрочем, исторические эпизоды многим молодым европейцам сегодня менее известны, чем эпизоды «звездных войн» Джорджа Лукаса. Видимо поэтому на Трафальгарской площади с фигурой славного адмирала соседствуют герои-джедаи.

Юрий Козиятко:

Как-никак мастеру Йода 900 лет. Помнит он, наверное, и адмирала Нельсона, и Франциска Скорину.

Про Скорину – не ради красного словца! Недавно из Кембриджа в Национальную библиотеку Беларуси передана цифровая копия «Первой книги Царств», изданной первопечатником в 1518 году. В библиотеках Великобритании немало других раритетов, имеющих отношение к нашему историческому наследию. Например, Кутейское Евангелие 1652 года – новый завет и псалмы (па-беларуску таго часу). В лондонской библиотеке хранятся два экземпляра Статута Великого княжества Литовского, изданные в 16 и 17 веках.

Есть и современные книги о Беларуси, написанные англичанами. Вернемся к Найджелу Робертсу, с которым мы уже познакомились. На обложке своего путеводителя по Беларуси он разместил монумент Брестской крепости.

Найджел Робертс, юрист, писатель, публицист:

В Беларуси многое ассоциируется с Великой Отечественной войной, Советским союзом. Но дело не только в этом. Мне кажется, главная сила вашей страны в людях. Ваш народ очень доброжелательный, щедрый, гостеприимный. Эти качества так редко встречаются в современном мире. Я также влюбился в ваши реки, озера, леса.

Юрий Козиятко:

Мы с вами разговариваем рядом с картиной, где утренняя дымка над озером.

Найджел Робертс, юрист, писатель, публицист:

Эта картина очень глубокая по содержанию. Она символизирует начало новой жизни. Иногда мне хочется, чтобы у меня в Беларуси были новые друзья или родственники. Я чувствую своим сердцем то, что и вы ощущаете по отношению к своей стране.

Найджел немного говорит по-русски.

Найджел Робертс, юрист, писатель, публицист:

Хатынь, Троицкое предместье.

Юрий Козиятко:

Спасибо.

Найджел Робертс, юрист, писатель, публицист:

Пожалуйста.

Глядишь, и слово «дзякуй» выучит?!