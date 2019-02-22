Актёр из фильма «Движение вверх»: «Мы целый год провели, репетируя весь этот баскетбольный балет»

Картина рассказывает, как создавалась легендарная советская сборная и через какие испытания прошли баскетболисты, чтобы на Мюнхенской Олимпиаде 72-го года впервые за 36 лет вырвать золото у непобедимых американцев.

Большая часть баскетбольной сборной – профессиональные спортсмены и в жизни. Так, одну из ролей сыграл актер из Беларуси Егор Климович – в прошлом баскетболист и, к слову, наш коллега. На телеканале СТВ работал режиссером, видеоинженером и спортивным журналистом. Именно в его исполнении зрители увидели самый зрелищный трюк в фильме – слэм-данк.

Егор Климович, актер, режиссер:

Привет, родной Минск! Привет, родное тэлебачанне, где я начинал свою карьеру. Передаю привет из солнечного Лос-Анджелеса. Хочу сказать, что для меня огромная радость, что 23 февраля на нашем телеканале состоится телевизионная премьера фильма «Движение вверх».

Это был невероятный проект с точки зрения подготовки. Мы целый год провели, репетируя весь этот баскетбольный балет, чтобы выверить каждый эпизод, каждый баскетбольный трюк. Для меня это очень важный проект, потому что в прошлом я занимался профессионально баскетболом. И это одна из причин, почему я попал в этот проект.