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«Скорее всего, мы будем снимать фильмы совместно с Китаем». Что нового готовит киностудия «Беларусьфильм»

22 февраля 2019 09:36
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Союза кинематографистов Беларуси – Виктор Васильев и руководитель Музея истории белорусского кино – Игорь Авдеев.

Какие фильмы сейчас снимают в Беларуси?

Виктор Васильев, председатель Союза кинематографистов Беларуси:
На киностудии «Беларусьфильм» сейчас снимается фильм о творчестве Янки Купалы, начинает сниматься совместный фильм «Диверсант» о судьбе нашего белорусского партизана и детская сказка, которую снимает Александр Анисимов. Я думаю, что пока это достаточно на этот период работы для наших творческих людей, актёров там очень много задействовано и в одной, и второй, и третьей картине.

«Скорее всего, мы будем снимать фильмы совместно с Китаем». Что нового готовит киностудия «Беларусьфильм»-1

Наши работники киностудии ездили заключать договоры в Китай. Скорее всего, мы будем снимать фильмы совместно с Китаем.

«Скорее всего, мы будем снимать фильмы совместно с Китаем». Что нового готовит киностудия «Беларусьфильм»-4

# Кино # Культура # Виктор Васильев # Игорь Авдеев # Фотофакт

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