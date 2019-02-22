«Скорее всего, мы будем снимать фильмы совместно с Китаем». Что нового готовит киностудия «Беларусьфильм»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Союза кинематографистов Беларуси – Виктор Васильев и руководитель Музея истории белорусского кино – Игорь Авдеев.

Какие фильмы сейчас снимают в Беларуси?

Виктор Васильев, председатель Союза кинематографистов Беларуси:

На киностудии «Беларусьфильм» сейчас снимается фильм о творчестве Янки Купалы, начинает сниматься совместный фильм «Диверсант» о судьбе нашего белорусского партизана и детская сказка, которую снимает Александр Анисимов. Я думаю, что пока это достаточно на этот период работы для наших творческих людей, актёров там очень много задействовано и в одной, и второй, и третьей картине.