«Возможность поделиться своей культурой, любовью к французскому языку». Дни франкофонии стартовали в Беларуси

Новости Беларуси. Дни франкофонии стартовали в Беларуси. Весь месяц вниманию зрителей будут предложены интересные события в сфере театра, кино, музыки, истории и гастрономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовал фестиваль концертом популярной французской группы. Артисты исполнили песни на французском языке и заставили танцевать всех минчан и гостей столицы.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:

Концерты будут, кинопоказы, выставки фотографий, викторина. Мы каждый год проводим этот месяц франкофонии Беларуси. Это для нас возможность поделиться своей культурой, своей любовью к французскому языку.

Международный день франкофонии отмечается ежегодно 20 марта. Он призван способствовать популяризации культур франакоговорящих народов. Отмечается это событие по всему миру.