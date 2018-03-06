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«Возможность поделиться своей культурой, любовью к французскому языку». Дни франкофонии стартовали в Беларуси

06 марта 2018 07:15
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Новости Беларуси. Дни франкофонии стартовали в Беларуси. Весь месяц вниманию зрителей будут предложены интересные события в сфере театра, кино, музыки, истории и гастрономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовал фестиваль концертом популярной французской группы. Артисты исполнили песни на французском языке и заставили танцевать всех минчан и гостей столицы.

«Возможность поделиться своей культурой, любовью к французскому языку». Дни франкофонии стартовали в Беларуси-1

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:
Концерты будут, кинопоказы, выставки фотографий, викторина. Мы каждый год проводим этот месяц франкофонии Беларуси. Это для нас возможность поделиться своей культурой, своей любовью к французскому языку.

Международный день франкофонии отмечается ежегодно 20 марта. Он призван способствовать популяризации культур франакоговорящих народов. Отмечается это событие по всему миру.

«Возможность поделиться своей культурой, любовью к французскому языку». Дни франкофонии стартовали в Беларуси-4

«Возможность поделиться своей культурой, любовью к французскому языку». Дни франкофонии стартовали в Беларуси-6

# Культура # Фотофакт # Беларусь-Франция # Дидье Канесс

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