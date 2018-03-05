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Главное, чтобы работа «проходила в дверь»: громкий проект «Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич» 7 марта откроется в НЦСИ

05 марта 2018 20:11
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Новости Беларуси. «Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич»: выставка, где все работы «проходят в дверь», откроется уже 7 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главное, чтобы работа «проходила в дверь»: громкий проект «Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич» 7 марта откроется в НЦСИ-1

В Национальный центр современных искусств свои творения могут приносить все желающие. Условий всего два: оплатить регистрационный взнос в размере 20 рублей и еще – произведение должно проходить во входную дверь. Последний день приема работ – 6 марта.

Главное, чтобы работа «проходила в дверь»: громкий проект «Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич» 7 марта откроется в НЦСИ-3

Ольга Клип, куратор проекта:
Я подсмотрела эту идею у американского куратора Уолтера Хопса. В Минске в 2017 году этот проект был поистине самым громким проектом в сфере культуры.

Главное, чтобы работа «проходила в дверь»: громкий проект «Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич» 7 марта откроется в НЦСИ-5

Алина Слепухина, художник:
Это такая возможность показать себя, реализовать свой талант. И это такой первый шаг для молодого художника.

Главное, чтобы работа «проходила в дверь»: громкий проект «Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич» 7 марта откроется в НЦСИ-7

Главное, чтобы работа «проходила в дверь»: громкий проект «Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич» 7 марта откроется в НЦСИ-9

Главное, чтобы работа «проходила в дверь»: громкий проект «Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич» 7 марта откроется в НЦСИ-11

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Ольга Клип # Алина Слепухина

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