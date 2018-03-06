Грация и изящество: в чём польза женского боевого искусства с веером
Учение о Пурпурной бабочке или тайчи с веером – одно из самых изящных и редких боевых искусств, а непревзойденного мастерства в этом добились женщины. Легенды и писания древнего Китая рассказывают, что при дворе императора служили женщины-телохранители, а их оружием был веер и даже заколка для волос.
Юлия Стомова, инструктор по тайцзицюань:
Они применяли не грубую силу, а руководствовались именно правильной техникой. Воздействовали на какие-то болевые точки, то есть не грубая сила, а выделение точного места, в которое можно нажать или там ударить, воздействовать и каким-то образом вывести противника из строя.
Первый веер, согласно древним преданиям, принесла на землю богиня ветра. Один взмах – и она спешила на помощь любому, кто ее позвал. По другой версии, рождение боевого искусства с этим уникальным предметом связано с легендарным воином Китая – Хуа Мулан. Это женщина, которая пошла на войну вместо своего отца.
Юлия Стомова:
В руке у неё были не только меч и копье, но такое тонкое оружие – веер. В сложном виде – это кинжал, которым можно делать какие-то колющие, режущие, движения секущие. Звук раскрытия веера сам по себе громкий и интенсивный, может кого-то напугать или отвлечь внимание. И считается, что этот щелкающий звук распугивает злых духов.
Боевой веер выполняется из металлических пластин с заостренными кончиками. Свиду он совсем не отличается от светских вееров, которые расшивали камнями, расписывали стихами и картинами.
Юлия Стомова:
Работа с веером отличается тонкостью и вниманием работы. Следить за дыханием, за положением тела, координацией рук-ног, там осанка, но ещё и смотреть чтобы веер оставался частью руки.
Движения с веером – это и боевая техника, и медитация в движении, и оздоровительная гимнастика.
Юлия Стомова:
Мы возвращаемся к собственной природе, появляется возможность прочувствовать жизнь внутри себя, как она наполняет наше тело, как она его раскрывает.
Искусство управления веером позволяет проявить заложенную природой грацию и изящество. В древнем Китае считали, что именно женщина может легко улавливать энергию ветра и обращать её себе на пользу. Внешне это похоже на изящный танец, напоминающий порхающую бабочку на ветру.