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Грация и изящество: в чём польза женского боевого искусства с веером

06 марта 2018 08:08
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Учение о Пурпурной бабочке или тайчи с веером – одно из самых изящных и редких боевых искусств, а непревзойденного мастерства в этом добились женщины. Легенды и писания древнего Китая рассказывают, что при дворе императора служили женщины-телохранители, а их оружием был веер и даже заколка для волос.

Грация и изящество: в чём польза женского боевого искусства с веером-1

Юлия Стомова, инструктор по тайцзицюань:
Они применяли не грубую силу, а руководствовались именно правильной техникой. Воздействовали на какие-то болевые точки, то есть не грубая сила, а выделение точного места, в которое можно нажать или там ударить, воздействовать и каким-то образом вывести противника из строя.

Грация и изящество: в чём польза женского боевого искусства с веером-4

Первый веер, согласно древним преданиям, принесла на землю богиня ветра. Один взмах – и она спешила на помощь любому, кто ее позвал. По другой версии, рождение боевого искусства с этим уникальным предметом связано с легендарным воином Китая – Хуа Мулан. Это женщина, которая пошла на войну вместо своего отца.

Юлия Стомова:
В руке у неё были не только меч и копье, но такое тонкое оружие веер. В сложном виде это кинжал, которым можно делать какие-то колющие, режущие, движения секущие. Звук раскрытия веера сам по себе громкий и интенсивный, может кого-то напугать или отвлечь внимание. И считается, что этот щелкающий звук распугивает злых духов.  

Боевой веер выполняется из металлических пластин с заостренными кончиками. Свиду он совсем не отличается от светских вееров, которые расшивали камнями, расписывали стихами и картинами.

Грация и изящество: в чём польза женского боевого искусства с веером-7

Юлия Стомова:
Работа с веером отличается тонкостью и вниманием работы. Следить за дыханием, за положением тела, координацией рук-ног, там осанка, но ещё и смотреть чтобы веер оставался частью руки.

Грация и изящество: в чём польза женского боевого искусства с веером-10

Движения с веером – это и боевая техника, и медитация в движении, и оздоровительная гимнастика.

Юлия Стомова:
Мы возвращаемся к собственной природе, появляется возможность прочувствовать жизнь внутри себя, как она наполняет наше тело, как она его раскрывает.

Грация и изящество: в чём польза женского боевого искусства с веером-13

Искусство управления веером позволяет проявить заложенную природой грацию и изящество. В древнем Китае считали, что именно женщина может легко улавливать энергию ветра и обращать её себе на пользу. Внешне это похоже на изящный танец, напоминающий порхающую бабочку на ветру.

# Культура # Фотофакт # Культура # Юлия Стомова

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