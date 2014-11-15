«Листопад-2014» в Минске: кинотеатр «Москва» аплодировал украинской картине-победителю

Международный кинофестиваль «Листопад» всю неделю радовал киноманов. 14 ноября состоялась церемония закрытия.

Накануне на закрытии фестиваля весь кинотеатр «Москва» аплодировал украинской картине-победителю. И, наверное, впервые в истории «Листопада» таким образом. На языке жестов это означает «овации». Чтобы актеры, поднявшиеся на сцену за наградами (кстати, сразу за «золотом» и «серебром»), видели, насколько громкой стала их победа.

Несколько актеров, сыгравших в ленте, действительно глухонемые. Но фильм не об этом. Точнее, не только. Полнометражный дебют режиссера Мирослава Слабашпицкого – это человеческая драма о ненависти и любви, которые часто не требуют слов.

Главные герои картины спустя минуты после награждения показывают, как они счастливы.

Яна Новикова, актриса фильма «Племя» (Украина) (на языке жестов):

Я сама, вообще-то, белоруска и горжусь, что именно в Беларуси получила гран-при. Я очень рада. Я уверена, что наш фильм должен был участвовать в «Листопаде» и получить эту награду.

Наградили и кино белорусское – за гуманизм и духовность – картину производства России, Казахстана, Эстонии, Финляндии и нашей страны. Приз главы государства – у ленты «Я не вернусь».

Его вручили директору «Беларусьфильма», который после награждения буквально цвел.

Олег Сильванович, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Наверное, мы все еще только входим в период становления почек, а листочки только-только начинают пробиваться. В конце следующего года, когда будет новая киностудия полностью построена, это будет очень радостный и цветущий для белорусского кино день.

Не меньше наград было у Шона Бейкера. Член жюри в хорошем смысле отдувался за всю Америку, в том числе благодаря этой картине.

«Бронзу» фестиваля, она же приз зрительских симпатий, получила «Одержимость». Работа американца Дамьена Шазеля кроме белорусов также сильно понравилась канадцам на тамошнем фестивале.

Шон Бейкер, председатель международного жюри кинематографистов конкурса «Молодость на марше» (США):

Я очень горд за моих коллег и за американский кинематограф. Фильмы, которые получили награды, путешествуют по миру, и это приятно, что в Беларуси их полюбили так же, как в США. Я абсолютно поражен не только программой фестиваля, но и гостеприимностью каждого, кого я здесь встречал.

Лучшей документалкой стала венгерская картина о правосудии. Неожиданные персонажи и сюжет с примесью комедии или даже ужаса. Картина насобирала уже четыре награды.

Не единожды вспоминали и грузинское кино. «Кукурузный остров» и «Слепые свидания» отметили за операторскую работу и любовь к людям.

В целом, жюри констатирует: награды розданы, фестиваль удался.

Валерий Тодоровский, председатель международного жюри кинематографистов основного конкурса игрового кино (Россия):

Мне кажется, что этот фестиваль достоин немножко большего. Я встречал своих знакомых здесь, которые не знают ничего про него и которые не в курсе, что на самом деле фестиваль хороший, что фильмы хорошие. Не просто хорошие фильмы, а, вообще-то, редкие фильмы, которые не всегда можно увидеть не просто в кинотеатре, а даже скачать не всегда удастся.

Приз на «Листопаде» получила едва ли не каждая четвертая картина. Это, говорят организаторы, уровень.

Да и спрос на хорошее кино в 2014 году был особенным. На основной конкурс билеты раскупали за три дня до сеанса. В том числе поэтому организуют дополнительные показы уже после закрытия фестиваля. На бис, так сказать. И это можно считать лучшей наградой.