Поставы: по следам графов Тизенгаузов

Новости Беларуси. В Поставах резиденция графов Тизенгаузов постепенно обретает свой исторический облик. Теперь идет работа над тем, чтобы вернуть историческую правду об этом знатном роде. Например, Антоний Тизенгауз — личность для города знаковая, поскольку именно он перестроил Поставы на манер уютного голландского городка. Но обо всем этом пока в родовом гнезде можно только услышать. Экспозиции, посвященной Антонию, в его имении еще нет.

С этих слов и начинаются экскурсии по зданию, которое много лет лишь внешнее напоминало о родовом гнезде известного графского семейства. Пока здесь размещается корпус Поставской районной больницы. Но медики, бережно относящиеся к истории, постепенно передают здание музейщикам. Начали с подвала.

Анастасия Бут, СТВ:

Во времена графов Тизенгаузов здесь находились мастерские, комнаты слуг и даже тюрьма. Потом долгое время все помещения использовались в хозяйственных целях. Сейчас же этому подвалу придают исторический облик.

Когда-то в этом особняке находился крупнейший в Европе орнитологический музей. Потому одним из первых отреставрированных кабинетов стала мастерская или токсидермический кабинет Константина Тизенгауза.

Раиса Кураченко, директор Поставского краеведческого музея:

Его научные экспедиции были на всех континентах земного шара и привозили самых экзотических птиц. Три тысячи чучел – коллекция этого дворца.

Константин Тизенгауз разработал собственный метод изготовления чучел. Причем им пользуются и сейчас, спустя 2 века. Об уникальной технологии, как и о многих других научных разработках, граф писал в своих книгах. Примерно в таком же кабинете.

Раиса Кураченко:

В этом имении дух научности настолько силен, что если графу каждый день не доносилась какая-то новинка научная, это была трагедия.

Уже после смерти графа в его родовом гнезде основали летнюю школу первой российской кавалерийской школы. В Поставы из Санкт-Петербурга обучаться практическим навыкам приезжали Врангель, Краснов, Брусилов, Буденный и даже будущий президент Финляндии Маннергейм.

Раиса Кураченко:

Они позируют то, что они умеют делать. Как они владеют мастерством и конем. Мастерством езды и самим конем. Они, буквально, цирковое мастерство показывать могли. И на пиках перескакивать с одного коня на другого наскоку. Владеть шашкой и преодолевать препятствия. Направление бега менять.

Пока истории дворца посвящено всего 3 комнаты. Но когда здание полностью станет музеем, исторический облик обретут не только подвалы. Особое внимание уделят подскарбию или министру финансов Великого Княжества Литовского Антонию Тизенгаузу. К примеру, создадут экспозицию, посвященную Поставской балетной школе. Ведь именно она впоследствии и оказалась у истоков всемирно известного российского балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.