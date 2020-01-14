Прямой эфир

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

14 января 2020 21:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Баба-Яга, Попандопуло и главный персонаж – «Коник». Шумно и весело – от дома к дому – колядующие отмечают Щодрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самобытный колядный праздник прошел на Полесье. Недавно уникальный карнавальный обряд включили в список нематериальных культурных ценностей Беларуси.

Кристина Протосовицкая окунулась в атмосферу вместе с местными жителями.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка-1

Это наш пресловутый Коник. Он как палочка-выручалочка – самый главный он у нас.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка-4

По легенде этот «костюм» придумали казаки, которые в годы Первой мировой войны квартировали в Давид-Городке. Этому «конику» несколько десятков лет. Весит он больше 30 килограммов. В семье Владимира Ивановича – потомственного горочука – готовиться к «Коникам» начинают за несколько месяцев. Снабдить костюмами нужно без малого дюжину человек. Каждая маска создается вручную.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка-7

Берем крахмал, мочим, пластилином облепляем. Так, чтобы нос был, скулы. И все, потом разрисовываем.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка-10

Ее раскрасят, и маска Попандопуло готова. Николаю 27, к семейной традиции приобщился в 12. За все время пропустил колядки лишь раз – служил в армии. В доме семьи Кузьмич проходит общий сбор компании – одной из нескольких десятков в Давид-Городке.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка-13

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Цыганка, Черт, Баба-Яга и главный среди них – Коник. Большие компании ряженых обходят до пяти десятков домов за вечер. И в каждый заходят с веселой песней.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка-16

Традиционная колядная песня на «Коники» – это более 20 куплетов. В компанию всегда берут музыкантов.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка-19

Под крышей этого дома, который насчитывает уже сотню лет, собрались четыре поколения родственников. Самому младшему нет и года. Зато уже встречает «Коника».

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка-22

Семья Лыпко, жители Давид-Городка:
Чем больше гостей, тем лучше в этот день. Больше приглашаешь – больше прибавляется.

Шумные и веселые, они заходят в каждый дом, чтобы пожелать всего самого лучшего в будущем году.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка-25

Людям счастье приносим, поздравляем людей, здоровья им желаем, всего самого наилучшего.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка-28

Татьяна Володина, заведующая отделом фольклористики НАН Беларуси:
Вось гэтыя дыялогі, якія адбываюцца паміж калядоўшчыкамі, шчадроўнікамі і гаспадарамі, гэты статус абавязвае да таго, каб максімальна трымаць традыцыю.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка-31

Неугомонные колядовщики останавливают в городе машины – в обряд вовлекают тех, кто за рулем. Завершается праздник на главной площади города.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка-34

Иваново, Пинск, Житковичи, а еще Псков и Москва. Ежегодно присоединяются ряженые из других городов и стран.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка-37

Марина Менщикова, жительница Москвы (Россия):
Мы очень хотим, чтобы ваш праздник расширялся и приезжали люди со всего мира. Чтобы это был настоящий такой международный фестиваль.

«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка-40

Новый статус нематериальной ценности Беларуси – чем не повод не только сохранять редкую и самобытную традицию, но и вдохнуть в нее новую международную жизнь?

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Кристина Протосовицкая # Татьяна Володина # Марина Менщикова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Знаменитые ковры Стародорожского района получили статус историко-культурной ценности
14 января 2020 15:59

Знаменитые ковры Стародорожского района получили статус историко-культурной ценности

«Побудут «цари» – аж адреналин появится». В Семежево Старый Новый год встретили традиционным обрядом
14 января 2020 12:57

«Побудут «цари» – аж адреналин появится». В Семежево Старый Новый год встретили традиционным обрядом

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью
14 января 2020 08:59

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью