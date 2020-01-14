«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка

Новости Беларуси. Баба-Яга, Попандопуло и главный персонаж – «Коник». Шумно и весело – от дома к дому – колядующие отмечают Щодрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самобытный колядный праздник прошел на Полесье. Недавно уникальный карнавальный обряд включили в список нематериальных культурных ценностей Беларуси. Кристина Протосовицкая окунулась в атмосферу вместе с местными жителями.

Это наш пресловутый Коник. Он как палочка-выручалочка – самый главный он у нас.

По легенде этот «костюм» придумали казаки, которые в годы Первой мировой войны квартировали в Давид-Городке. Этому «конику» несколько десятков лет. Весит он больше 30 килограммов. В семье Владимира Ивановича – потомственного горочука – готовиться к «Коникам» начинают за несколько месяцев. Снабдить костюмами нужно без малого дюжину человек. Каждая маска создается вручную.

Берем крахмал, мочим, пластилином облепляем. Так, чтобы нос был, скулы. И все, потом разрисовываем.

Ее раскрасят, и маска Попандопуло готова. Николаю 27, к семейной традиции приобщился в 12. За все время пропустил колядки лишь раз – служил в армии. В доме семьи Кузьмич проходит общий сбор компании – одной из нескольких десятков в Давид-Городке.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Цыганка, Черт, Баба-Яга и главный среди них – Коник. Большие компании ряженых обходят до пяти десятков домов за вечер. И в каждый заходят с веселой песней.

Традиционная колядная песня на «Коники» – это более 20 куплетов. В компанию всегда берут музыкантов.

Под крышей этого дома, который насчитывает уже сотню лет, собрались четыре поколения родственников. Самому младшему нет и года. Зато уже встречает «Коника».

Семья Лыпко, жители Давид-Городка:

Чем больше гостей, тем лучше в этот день. Больше приглашаешь – больше прибавляется. Шумные и веселые, они заходят в каждый дом, чтобы пожелать всего самого лучшего в будущем году.

Людям счастье приносим, поздравляем людей, здоровья им желаем, всего самого наилучшего.

Татьяна Володина, заведующая отделом фольклористики НАН Беларуси:

Вось гэтыя дыялогі, якія адбываюцца паміж калядоўшчыкамі, шчадроўнікамі і гаспадарамі, гэты статус абавязвае да таго, каб максімальна трымаць традыцыю.

Неугомонные колядовщики останавливают в городе машины – в обряд вовлекают тех, кто за рулем. Завершается праздник на главной площади города.

Иваново, Пинск, Житковичи, а еще Псков и Москва. Ежегодно присоединяются ряженые из других городов и стран.

Марина Менщикова, жительница Москвы (Россия):

Мы очень хотим, чтобы ваш праздник расширялся и приезжали люди со всего мира. Чтобы это был настоящий такой международный фестиваль.