«Больше приглашаешь – больше прибавляется». Проводим Щодрики вместе с колядующими из Давид-Городка
Новости Беларуси. Баба-Яга, Попандопуло и главный персонаж – «Коник». Шумно и весело – от дома к дому – колядующие отмечают Щодрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самобытный колядный праздник прошел на Полесье. Недавно уникальный карнавальный обряд включили в список нематериальных культурных ценностей Беларуси.
Кристина Протосовицкая окунулась в атмосферу вместе с местными жителями.
Это наш пресловутый Коник. Он как палочка-выручалочка – самый главный он у нас.
По легенде этот «костюм» придумали казаки, которые в годы Первой мировой войны квартировали в Давид-Городке. Этому «конику» несколько десятков лет. Весит он больше 30 килограммов. В семье Владимира Ивановича – потомственного горочука – готовиться к «Коникам» начинают за несколько месяцев. Снабдить костюмами нужно без малого дюжину человек. Каждая маска создается вручную.
Берем крахмал, мочим, пластилином облепляем. Так, чтобы нос был, скулы. И все, потом разрисовываем.
Ее раскрасят, и маска Попандопуло готова. Николаю 27, к семейной традиции приобщился в 12. За все время пропустил колядки лишь раз – служил в армии. В доме семьи Кузьмич проходит общий сбор компании – одной из нескольких десятков в Давид-Городке.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Цыганка, Черт, Баба-Яга и главный среди них – Коник. Большие компании ряженых обходят до пяти десятков домов за вечер. И в каждый заходят с веселой песней.
Традиционная колядная песня на «Коники» – это более 20 куплетов. В компанию всегда берут музыкантов.
Под крышей этого дома, который насчитывает уже сотню лет, собрались четыре поколения родственников. Самому младшему нет и года. Зато уже встречает «Коника».
Семья Лыпко, жители Давид-Городка:
Чем больше гостей, тем лучше в этот день. Больше приглашаешь – больше прибавляется.
Шумные и веселые, они заходят в каждый дом, чтобы пожелать всего самого лучшего в будущем году.
Людям счастье приносим, поздравляем людей, здоровья им желаем, всего самого наилучшего.
Татьяна Володина, заведующая отделом фольклористики НАН Беларуси:
Вось гэтыя дыялогі, якія адбываюцца паміж калядоўшчыкамі, шчадроўнікамі і гаспадарамі, гэты статус абавязвае да таго, каб максімальна трымаць традыцыю.
Неугомонные колядовщики останавливают в городе машины – в обряд вовлекают тех, кто за рулем. Завершается праздник на главной площади города.
Иваново, Пинск, Житковичи, а еще Псков и Москва. Ежегодно присоединяются ряженые из других городов и стран.
Марина Менщикова, жительница Москвы (Россия):
Мы очень хотим, чтобы ваш праздник расширялся и приезжали люди со всего мира. Чтобы это был настоящий такой международный фестиваль.
Новый статус нематериальной ценности Беларуси – чем не повод не только сохранять редкую и самобытную традицию, но и вдохнуть в нее новую международную жизнь?