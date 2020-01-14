«Побудут «цари» – аж адреналин появится». В Семежево Старый Новый год встретили традиционным обрядом

Новости Беларуси. В центральном регионе Беларуси Старый Новый год встречали обрядом «Цари». Это бренд деревни Семежево Копыльского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый год в рождественскую неделю местные жители одеваются в стилизованную военную форму и идут по домам, чтобы разыграть сценки, спеть песни и, конечно, получить подарки.

Всего в обряде участвуют два отряда: старший и младший. В каждом примерно по 7 человек. Обязательная часть такой программы – отрывок из пьесы «Царь Максимилиан». Заканчивается обряд традиционно факельным шествием.

Евгений Игнатчик, участник обряда «Цари»:

Эмоции у нас всегда положительные. Тут считается это за честь, что мы можем участвовать, возрождать этот обряд, который у нас тут давно. Всегда приятно ходить, доставлять людям радость, настроение хорошее.

Галина Войтик, жительница деревни Семежево:

Каждый год это у нас как закон. Надо их встретить, одарить. Традиция эта мне нравится. Побудут «цари» – аж адреналин появится. Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью