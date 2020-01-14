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«Побудут «цари» – аж адреналин появится». В Семежево Старый Новый год встретили традиционным обрядом

14 января 2020 12:57
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Новости Беларуси. В центральном регионе Беларуси Старый Новый год встречали обрядом «Цари». Это бренд деревни Семежево Копыльского района,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Побудут «цари» – аж адреналин появится». В Семежево Старый Новый год встретили традиционным обрядом-1

Каждый год в рождественскую неделю местные жители одеваются в стилизованную военную форму и идут по домам, чтобы разыграть сценки, спеть песни и, конечно, получить подарки.

«Побудут «цари» – аж адреналин появится». В Семежево Старый Новый год встретили традиционным обрядом-4

«Побудут «цари» – аж адреналин появится». В Семежево Старый Новый год встретили традиционным обрядом-6

Всего в обряде участвуют два отряда: старший и младший. В каждом примерно по 7 человек. Обязательная часть такой программы – отрывок из пьесы «Царь Максимилиан». Заканчивается обряд традиционно факельным шествием.

«Побудут «цари» – аж адреналин появится». В Семежево Старый Новый год встретили традиционным обрядом-9

Евгений Игнатчик, участник обряда «Цари»:
Эмоции у нас всегда положительные. Тут считается это за честь, что мы можем участвовать, возрождать этот обряд, который у нас тут давно. Всегда приятно ходить, доставлять людям радость, настроение хорошее.

«Побудут «цари» – аж адреналин появится». В Семежево Старый Новый год встретили традиционным обрядом-12

Галина Войтик, жительница деревни Семежево:
Каждый год это у нас как закон. Надо их встретить, одарить. Традиция эта мне нравится. Побудут «цари» аж адреналин появится.

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью

«Побудут «цари» – аж адреналин появится». В Семежево Старый Новый год встретили традиционным обрядом-15

«Побудут «цари» – аж адреналин появится». В Семежево Старый Новый год встретили традиционным обрядом-17

Обряд появился ещё в 18 веке. В народе верят, что в доме, где побывали «цари», весь год будет мир, согласие и богатство. Сейчас обряд занесён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.  

# Традиции Беларуси # Культура # Фотофакт

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