Прямой эфир

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью

14 января 2020 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На Полесье встречать Новый год по старому стилю принято с «Кониками». Самобытный обряд признан нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью -1

Этот вечер не похож ни на один в году. Его ждут и взрослые, и дети. Главный персонаж праздника – Конь – всегда возглавляет большую компанию, первым заходит во двор к хозяину – такая традиция.

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью -4

На Коне восседает всадник. По легенде, такой «костюм» придумали казаки, которые в годы Первой мировой войны квартировали в Давид-Городке. Традиционные маски и песни передаются от поколения к поколению.

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью -7

Татьяна Володина, заведующая отделом фольклористики НАН Беларуси:
Традыцыйныя песні, традыцыйны рог, пры дапамозе якога калядоўшчыкі клікалі гаспадара на вуліцу, і вось гтыя дыялогі якія адбываюцца паміж калядоўшчыкамі і гаспадарамі, вось гэты статус абавязвае да таго, каб максімальна трымацца традыцыі.

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью -10



Николай Кузьмич, колядовщик:
Все наши жители города любят, когда есть музыка, главное не грустить, главное веселье.

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью -12

За один вечер ряженые проходят до 50 домов. Неугомонные колядовщики останавливают в городе даже проезжающий мимо транспорт в обряд вовлекают тех, кто за рулем. Завершаются «Коники» на главной площади города, куда стекаются и гости, и участники праздника. 

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью -15

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью -17

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью -19

Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью -21

# Фольклор # Культура # Николай Кузьмич # Татьяна Володина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Концерт-сюрприз, конкурс двойников киногероев и танцы с Чаплином. Какая атмосфера царит на Новогоднем балу в Большом
13 января 2020 18:34

Концерт-сюрприз, конкурс двойников киногероев и танцы с Чаплином. Какая атмосфера царит на Новогоднем балу в Большом

«Произойдёт очаровательное чудо». Директор Большого театра рассказал о сюрпризах новогоднего бала
13 января 2020 17:15

«Произойдёт очаровательное чудо». Директор Большого театра рассказал о сюрпризах новогоднего бала

Мастер-класс по росписи игрушек прошёл для семей в Национальном историческом музее
13 января 2020 11:27

Мастер-класс по росписи игрушек прошёл для семей в Национальном историческом музее