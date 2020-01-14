Полесский обряд «Коники» признан нематериальной историко-культурной ценностью

Новости Беларуси. На Полесье встречать Новый год по старому стилю принято с «Кониками». Самобытный обряд признан нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот вечер не похож ни на один в году. Его ждут и взрослые, и дети. Главный персонаж праздника – Конь – всегда возглавляет большую компанию, первым заходит во двор к хозяину – такая традиция.

На Коне восседает всадник. По легенде, такой «костюм» придумали казаки, которые в годы Первой мировой войны квартировали в Давид-Городке. Традиционные маски и песни передаются от поколения к поколению.

Татьяна Володина, заведующая отделом фольклористики НАН Беларуси:

Традыцыйныя песні, традыцыйны рог, пры дапамозе якога калядоўшчыкі клікалі гаспадара на вуліцу, і вось гтыя дыялогі якія адбываюцца паміж калядоўшчыкамі і гаспадарамі, вось гэты статус абавязвае да таго, каб максімальна трымацца традыцыі.





Николай Кузьмич, колядовщик:

Все наши жители города любят, когда есть музыка, главное не грустить, главное веселье.