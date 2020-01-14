Знаменитые ковры Стародорожского района получили статус историко-культурной ценности

Новости Беларуси. Особенностью оригинального предмета декора являются соломенные птицы и яркие букеты на черном полотне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Такими нестандартными картинами начали украшать дома в 50-е годы прошлого века. Сейчас технологию создания «руховских ковров» возрождают в Минской области только в Стародорожским центре ремесел.

Ольга Давыдкина, директор Стародорожского центра ремесел:

Первоначальницей была Екатерина Максимовна Русакович. Эти ковры она когда-то увидела в Любанском районе на ярмарке. Ее очень заинтересовала сама яркость этих ковров.

Мастер присмотрелся к этим коврам, приехал домой и попробовал сделать такой же. Мастер нам передал свой опыт, поделился. И сейчас оказывает всякое содействие в создании этих «руховских ковров».

Ей было присвоено звание «Народный мастер Республики Беларусь».