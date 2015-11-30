Граждане Беларуси впервые вознаграждены медалями ЮНЕСКО

Новости Беларуси. Медалями ЮНЕСКО «Виктора Гюго» награждены народные артисты СССР и Беларуси Тамара Нижникова, Геннадий Овсянников и Ростислав Янковский. Церемония в эти минуты проходит в театре Янки Купалы. Отметим, что впервые граждане Беларуси удостоены столь высокой награды.

Геннадий Степанович примет еще не одно поздравление. Патриарха Купаловской сцены 30 ноября награждают медалью ЮНЕСКО «Виктора Гюго». Он прибыл в театр раньше остальных. Представить, что артисту 80, невозможно. Как всегда, шутлив, энергичен и элегантен – шейный платок в тон голубой рубашке.

Геннадий Овсянников, народный артист СССР и Беларуси:

Конечно, волнительно и приятно получать награды и премии, и медали, и ордена. Но это было настолько неожиданно.

На его счету – десятки театральных и киноролей. Терентий Колобок из «Трибунала», Пустаревич из «Павлинки». На этих героях выросло не одно поколение.

Следом за мэтром купаловской сцены прибыла легендарная солистка Большого. Публике Тамара Нижникова известна по ролям Шамаханской царицы, Адель, Антониды из «Ивана Сусанина». В ее репертуаре – более 30 образов. Каждый из которых – индивидуальность.

Тамара Нижникова, народный артист СССР и Беларуси:

У меня все роли были – западали в душу. И я каждой роли отдавала свою душу. Я всегда говорю, что я принадлежала белорусской публике, белорусскому народу, белорусскому искусству.

Ростислав Янковский – еще одна знаковая личность для белорусского искусства. Он сыграл порядка 160 ролей в театре и более 60 – в кино. 30 ноября актер не смог получить медаль лично, но награда обязательно найдет своего героя.

К слову, коллекция международных наград вскоре может пополниться. Балетмейстер Валентин Елизарьев и композитор Игорь Лученок заявлены на медаль ЮНЕСКО «5 континентов».

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, в Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:

Сёння мы ўшаноўваем і ўзнагароджваем менавіта тых людзей, якія фактычна тварылі і да гэтай пары ствараюць беларускую нацыянальную тэатральную школу. Гэта таксама прызнанне. Прызнанне на міжнародным узроўне беларускай культуры.

Наших мэтров ждет еще один подарок, правда, уже творческий. На сцене Купаловского 30 ноября презентуют культовый спектакль Николая Пинигина «Арт». Нам удалось пробраться за кулисы. Как мы видим, все уже готово. Спектакль начнется с минуты на минуту. К слову, постановка Пинигина обещает быть запоминающейся и впечатлить даже самых искушенных зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.