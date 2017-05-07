Более 30 представлений от артистов из 8 стран: масштабный форум уличных театров открылся 7 мая в Минске

Новости Беларуси. Те, кто 7 мая утром оказался центре Минска, окунулись в настоящую атмосферу карнавала. В столице стартовал форум уличных театров. 200 артистов из Беларуси, Германии, Италии, России, Польши показали на что способны. На больших экранах в центре столицы настоящее карнавальное шествие в прямом эфире транслировал телеканал СТВ. Единственный в стране масштабный форум уличных театров в пятый раз собрал артистов из восьми стран мира в центре белорусской столицы. Клоуны, скоморохи и гиганты на ходулях 7 мая отвечали за настроение горожан. Карнавальное шествие на главных экранах столицы зрители увидели глазами команды СТВ.

Андреа Феди, артист (Италия):

Мне очень нравится, я здесь впервые, не ожидал, что будет столько людей. С нетерпением жду часа, когда смогу показать зрителям мое выступление. Это будут фокусы и магические трюки. Немцы, поляки, итальянцы приехали в Минск со своими программами. Впервые белорусский зритель увидит выступления известного итальянского клоуна «Катастрофу». Вообще, цирковая тематика в этом сезоне в тренде.

В эти дни площадь Свободы у Ратуши буквально превратилась в одну большую театральную сцену. За время проведения форума зрители увидят более трех десятков представлений. Они пройдут фактически в режиме нон-стоп на трех основных площадках: у самой Ратуши, за концертным залом «Верхний город» и в Каретном переулке. Кроме того, актеры готовят ряд интерактивных спектаклей как для взрослых, так и для детей.

За время проведения форума он стал излюбленной площадкой, а также вывел на сцену под открытым небом профессиональный цирк и драматический театр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.