Более 30 представлений от артистов из 8 стран: масштабный форум уличных театров открылся 7 мая в Минске
Новости Беларуси. Те, кто 7 мая утром оказался центре Минска, окунулись в настоящую атмосферу карнавала. В столице стартовал форум уличных театров. 200 артистов из Беларуси, Германии, Италии, России, Польши показали на что способны. На больших экранах в центре столицы настоящее карнавальное шествие в прямом эфире транслировал телеканал СТВ.
Единственный в стране масштабный форум уличных театров в пятый раз собрал артистов из восьми стран мира в центре белорусской столицы. Клоуны, скоморохи и гиганты на ходулях 7 мая отвечали за настроение горожан. Карнавальное шествие на главных экранах столицы зрители увидели глазами команды СТВ.
Андреа Феди, артист (Италия):
Мне очень нравится, я здесь впервые, не ожидал, что будет столько людей. С нетерпением жду часа, когда смогу показать зрителям мое выступление. Это будут фокусы и магические трюки.
Немцы, поляки, итальянцы приехали в Минск со своими программами. Впервые белорусский зритель увидит выступления известного итальянского клоуна «Катастрофу». Вообще, цирковая тематика в этом сезоне в тренде.
В эти дни площадь Свободы у Ратуши буквально превратилась в одну большую театральную сцену. За время проведения форума зрители увидят более трех десятков представлений.
Они пройдут фактически в режиме нон-стоп на трех основных площадках: у самой Ратуши, за концертным залом «Верхний город» и в Каретном переулке. Кроме того, актеры готовят ряд интерактивных спектаклей как для взрослых, так и для детей.
За время проведения форума он стал излюбленной площадкой, а также вывел на сцену под открытым небом профессиональный цирк и драматический театр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Михаил Фархутдинов и Лана Орлова, артисты (Минск):
Участвуем мы уже в четвертый раз подряд. Для чего мы это делаем? Потому что это в кайф, очень здорово. Нам это очень нравится. Здесь особенная атмосфера, мы просто в восторге и от того, что получаем сами, и от того, что дарим. Это как раз то, ради чего стоит жить артистам. А еще это же форум. Мы меняемся опытом, учимся друг у друга. Конечно же, знакомимся и веселимся. Это так. И вообще тут дух единства необыкновенный. Не важно, на каком языке ты разговариваешь. Здесь необыкновенная атмосфера.