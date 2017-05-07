Ковровая дорожка рекордной длины, фан-зона и репетиции: в Киева стартовала официальная церемония открытия «Евровидения-2017»
Новости Беларуси. В Киеве в эти минуты стартует официальная церемония открытия «Евровидения-2017». Делегации стран-участниц музыкального шоу проходят по красной дорожке. Организаторы утверждают, что она самая длинная в истории конкурса – это 265 метров.
Для гостей фестиваля открыто несколько фан-зон. На этих площадках, в частности, установлены большие мониторы. Пока в Киеве проходят и индивидуальные репетиции артистов. Накануне наш дуэт во второй раз вышел на сцену песенного конкурса.
Группа Naviband представит композицию «Гicторыя майго жыцця». Дуэт выступит во втором полуфинале 11 мая. Причем у белорусов все шансы на выход в финал. Это отмечают и зрители, и пресса «Евровидения». Наша песня подкупает энергетикой и искренностью, а мелодия запоминается буквально с первых строк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.