Ковровая дорожка рекордной длины, фан-зона и репетиции: в Киева стартовала официальная церемония открытия «Евровидения-2017»

Новости Беларуси. В Киеве в эти минуты стартует официальная церемония открытия «Евровидения-2017». Делегации стран-участниц музыкального шоу проходят по красной дорожке. Организаторы утверждают, что она самая длинная в истории конкурса – это 265 метров.

Для гостей фестиваля открыто несколько фан-зон. На этих площадках, в частности, установлены большие мониторы. Пока в Киеве проходят и индивидуальные репетиции артистов. Накануне наш дуэт во второй раз вышел на сцену песенного конкурса.