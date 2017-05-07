200 артистов для тысяч людей: международная встреча уличных театров со зрителем проходит в центре Минска

Новости Беларуси. В пятый раз Минск встречает фестиваль уличных театров. О том, что происходило в Верхнем городе, благодаря СТВ можно было узнать с главных мониторов по всей столице. Трансляцию вел телеканал. Ярких красок Минску 7 мая добавляли шуты, скоморохи и клоуны. Все артисты, которые принимали участие в карнавальном шествии, – артисты V Минского форума уличных театров. Буквально несколько минут назад эта феерия завершилась. Но это только начало. Впереди – двухдневный театральный марафон в Верхнем городе.

Владимир Галак, арт-директор Минского форума уличных театров:

Очень много всего нового, интересного. Во-первых, у нас неожиданно расширилась цирковая программа, то есть мы идем потихоньку к тому, что наш форум уличных театров становится еще форумом уличных цирков. Впервые к нам приехали шесть детских цирковых студий. Кроме того, к нам впервые приехал артист из Италии, уличный клоун «Катастрофа». Это его сценический псевдоним, зовут Андреа Феди. Очень яркий интересный человек, с юга Италии, очень экспрессивный.

Андреа Феди, артист (Италия):

Мне очень нравится, я здесь впервые, не ожидал, что будет столько людей. С нетерпением жду часа, когда смогу показать зрителям мое выступление. Это будут фокусы и магические трюки. Надо сказать, в 2017 году знакомить минчан и гостей города с театральным новинками будут артисты из разных уголков Европы. К нам приехали гости из Германии, Италии, Польши. И, конечно, белорусы. Наши соотечественники сделали акцент на цирковых постановках. В каретном дворике можно будет наблюдать шоу, которое будут венчать артисты Белгосцирка.