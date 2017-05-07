200 артистов для тысяч людей: международная встреча уличных театров со зрителем проходит в центре Минска
Новости Беларуси. В пятый раз Минск встречает фестиваль уличных театров. О том, что происходило в Верхнем городе, благодаря СТВ можно было узнать с главных мониторов по всей столице. Трансляцию вел телеканал.
Ярких красок Минску 7 мая добавляли шуты, скоморохи и клоуны. Все артисты, которые принимали участие в карнавальном шествии, – артисты V Минского форума уличных театров. Буквально несколько минут назад эта феерия завершилась. Но это только начало. Впереди – двухдневный театральный марафон в Верхнем городе.
Владимир Галак, арт-директор Минского форума уличных театров:
Очень много всего нового, интересного. Во-первых, у нас неожиданно расширилась цирковая программа, то есть мы идем потихоньку к тому, что наш форум уличных театров становится еще форумом уличных цирков. Впервые к нам приехали шесть детских цирковых студий. Кроме того, к нам впервые приехал артист из Италии, уличный клоун «Катастрофа». Это его сценический псевдоним, зовут Андреа Феди. Очень яркий интересный человек, с юга Италии, очень экспрессивный.
Андреа Феди, артист (Италия):
Мне очень нравится, я здесь впервые, не ожидал, что будет столько людей. С нетерпением жду часа, когда смогу показать зрителям мое выступление. Это будут фокусы и магические трюки.
Надо сказать, в 2017 году знакомить минчан и гостей города с театральным новинками будут артисты из разных уголков Европы. К нам приехали гости из Германии, Италии, Польши. И, конечно, белорусы. Наши соотечественники сделали акцент на цирковых постановках. В каретном дворике можно будет наблюдать шоу, которое будут венчать артисты Белгосцирка.
Театральным гурманам и просто любителям искусства за эти два дня предстоит распробовать около двух десятков представлений. Кстати, покупать билеты просто нет необходимости – все сценические площадки расположены под открытым небом, так что насладиться представлениями можно у Ратуши, на арт-террасе и на площадке в Верхнем городе.
7 мая в течение всего дня вплоть до 9 вечера в режиме нон-стоп будут идти спектакли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.