В душе каждого живет Победа: в Минске открыли мемориал памяти о воинах разных национальностей, освобождавших Беларусь

Каждому из них близка тема войны. И если Юрий Михайлович застал ее в 4-летнем возрасте, то внук советского скульптора и народного художника знает историю по рассказам деда.

Новости Беларуси. В парке Победы в Минске 6 мая открыли мемориал в память о воинах разных национальностей, освобождавших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Сейчас авторы работают над продолжением композиции, в которой место найдется для каждой из бывших республик Советского Союза. Ведь в освобождении Беларуси участвовали представители порядка 100 национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Градов, заслуженный архитектор Республики Беларусь: Слова, которые здесь встречаются: «имя героя», «народ», «подвиг народа», «победы» – это главные, наверное, слова. Это одна из страниц нашего творчества, и я думаю, что это не последняя страница.

Мы надеемся, что вы увидите продолжение, где будут световые элементы из стекла, которые будет подсвечены.

Такие специальные элементы, на которых будут символические изображения тех народов, которые освобождали Беларусь.

Елена Кузнецова, жительница Минска:

Я всегда очень люблю праздник 9 мая. Для меня и моей семьи это самый памятный праздник.

В душе каждого живет Победа,

потому что в каждой семье есть отголоски той войны, в каждой семье есть погибшие, пострадавшие от этой войны.