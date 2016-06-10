«Музей-Бус» приехал в Витебск, где пополнится новым экспонатом

Новости Беларуси. В прошлое – на автобусе. Необычную экспозицию на колесах 10 июня встречали в Витебске.

«Музей-Бус» – нестандартный проект Белорусского республиканского союза молодежи и Федерации профсоюзов. Задумана выставка была в рамках акции «Цветы Великой Победы». Здесь представлены экспонаты, которые рассказывают о героизме белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, об истории освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Все их можно потрогать, примерить и сфотографировать. Нашлось в «Музее-Бусе» и место для абсолютно новой «мирной» экспозиции.

Яна Кораблева, экскурсовод:

Мы открыли новую экспозицию. Связана она с этнографией белорусской хатки. У нас есть икона, она очень дорогая, 17-го столетия. Также у нас есть колыска, наверняка, здесь колыхали детей.

Музей на колесах сделает остановки в городах, на крупных предприятиях. И в каждом регионе экспозиция пополнится новыми экспонатами. В Витебске, например, это воссозданный национальный костюм мещанки 18 века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.