Билык о Тихановиче: познакомились в коридоре Дворца Украины, называла его Сашей

Народная артистка Украины Ирина Билык в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Песня, которую Вы написали для Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича – «С тобой». И, в общем-то, печальный повод, по которому Вы оказались здесь – это концерт памяти. Какие отношения Вас связывали с Александром Григорьевичем? Что Вы помните?

Ирина Билык:

Вы знаете, наверное, было очень мало встреч.

Я надеялась, что мы увидимся и в этом году.

И мы говорили о том, что Александр Григорьевич поможет даже организовать гастроли со своей командой мне по Беларуси. Потому что я знаю о том, что много поклонников, все хотели бы видеть, но мы как-то не решаемся, потому что это – другая страна. Но, на самом деле, это – одна, единая страна. Это было всегда. И нам трудно сейчас понять, как мы можем вот прямо договариваться, как это доехать, приехать. Это очень быстро – час на самолёте, мы в Минске.

Как раз о знакомстве – мы встретились в коридоре Дворца Украины.

«Верасы» приехали с гастролями и только-только Филипп спел «Снег», и по всей стране, по всему СНГ уже знали, что автор – Ирина Билык. У меня было очень много предложений, особенно из России от известных «звёзд»: «Ира, напиши. Ира, напиши что-нибудь». Но я не пишу для других исполнителей, потому что я пишу для себя. И я пою уже больше 25 лет. Я не знаю, как можно свою душу продавать за деньги. Каждая песня, в принципе, продаётся, да? Любая.

А Киркоров-то как? У Вас просто отобрал её?

Ирина Билык:

Нет, как отобрал?

Всегда на Филиппа думают, что он – завоеватель.

Нет. Я расскажу, как это было. Я называла Александра Григорьевича Сашей. И мы в коридоре столкнулись, он: «Ах! Это Вы! Боже мой, может, у Вас для нас есть песня?» Вы знаете, я бы, может быть, и пролетела. Но я настолько люблю «Верасов», я знаю все песни с детства.

Но эта песня уж точно не для Вас была, потому что там: «С тобой, родная, с тобой».

Ирина Билык:

Правильно.

Это была дуэтная песня и она у меня просто лежала.

У меня был порыв – я написала. Думаю: «Вот кто-то появится, споёт». Я вспомнила о ней тут же, в коридоре. Говорю: «Ах! Точно! Я Вам завтра пришлю». Мало того, что я прислала и эта песня понравилась, мы ещё договорились, что подарим из Киева, из Украины пришлём аранжировку. И аранжировщик абсолютно тоже понял мою любовь. Говорит: «Ир, вообще, не вопрос. Это такие люди». Я ещё описала, какие это люди.