«Преподнести себя меня научила руководитель в областной больнице». Она поехала на «Славянский базар» и выиграла конкурс частушек

«Славянский базар», напомним, завершился. Помимо основных мероприятий там были необычные и даже самобытные события.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – обладательница Гран-при «Славянского базара-2018» в конкурсе частушек – Любовь Красненко.

Как называется конкурс?

Любовь Красненко, обладательница Гран-при «Славянского базара-2018» в конкурсе частушек:

Конкурс называется «Грай гармонь, грай».

Несколько этапов проходило?

Любовь Красненко:

Конкурс проходил в четыре этапа. Первый этап был приветствие, 5 частушек на приветствие нужно было спеть, 5 частушек про любовь и 5 частушек про труд. В жюри было 7 человек.

Какой был формат конкурса? Это был частушечный баттл или просто по очереди пели?

Любовь Красненко:

Кто кого переиграет – это было в 4 туре. После каждого тура отсеивались два человека из каждой команды. Было 32 человека, 4 команды по 8 человек, добрались 4 человека.

Был ли в конкурсе какой-то момент импровизации или все частушки готовились под каждую тему?

Любовь Красненко:

Готовились под каждую тему. В 4 туре импровизации нужно было придумывать на ходу без подготовки. Я пела на белорусском языке все частушки. Нужно было представить себя, спеть о себе.

Как участница попала на конкурс? Кто ей в этом помогал? Узнаете, посмотрев видеоматериал.