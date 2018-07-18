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Сенсационное расследование: славяне возникли на территории белорусского Полесья?

18 июля 2018 17:47
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Новости Беларуси. Глубоко капнули. Белорусские учёные подтвердили гипотезу о том, что славянские народы происходят из территории Полесья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенсационное расследование: славяне возникли на территории белорусского Полесья?-1

Почти полвека она не находила должного доказательства. Между тем, славяне – единственная группа народов Европы, этногенез которой до конца не изучен. Поэтому открытие может стать одним из ключевых в археологии и этнографии.

Сенсационное расследование: славяне возникли на территории белорусского Полесья?-4

Деревня Ясковичи, Солигорский район. Интерес здешней территории археологи проявляли давно. И лишь в 2018 году приступили к раскопкам в так называемом «белом пятне». Именно это место – по предположениям учёных всего мира – может быть родиной славянских этносов.

Сенсационное расследование: славяне возникли на территории белорусского Полесья?-7

Вадим Белевец, доцент кафедры исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:
40 год гэта была гіпотэза. Зараз наша адкрыццё выводзіць гэтае пытанне ў разрад тэорый, якія маюць моцнае абгрунтаванне. Мы можам казаць аб тым, што Палессе зяўляецца калыскай славянства.

Сенсационное расследование: славяне возникли на территории белорусского Полесья?-10

Это поселение славян, по всей вероятности, самое древнее из известных. Оно датируется ІІ веком нашей эры. Подобные, но современнее на два столетия, найдены в Чехии. Причем, археологам повезло: человек и техника в разное время обходили Ясковичи стороной, позволив сохраниться истории.

Сенсационное расследование: славяне возникли на территории белорусского Полесья?-13

Виталий Сидорович, заведующий учебной лабораторией исторического факультета БГУ:
Тут была даволі заможная вёска. Гэта быў цэнтр рамеслінніцкі, дзе рабілі вырабы. Бо ёсць шмат слядоў бронзаліцейнай дзейнасці, чорнай металургіі.

Сенсационное расследование: славяне возникли на территории белорусского Полесья?-16


Пока раскопано лишь 2% от площади поселения. Но специалистам уже удалось найти десятки артефактов. Среди них монеты, украшения, элементы посуды. Все они – также, как и характер домостроения – свидетельствуют о принадлежности деревни к древнеславянской культуре.

Сенсационное расследование: славяне возникли на территории белорусского Полесья?-18

Сенсационное расследование: славяне возникли на территории белорусского Полесья?-20

Дмитрий Боярович, СТВ:
А это самый древний артефакт, найденный здесь. Фибула, или застёжка для верхней мужской одежды. Ей больше 17 веков. И она выполнена в излюбленных для славянских народов цветах – белом и красном.

Сенсационное расследование: славяне возникли на территории белорусского Полесья?-23

Здесь сохранилась и коллекция вещей вельбарской культуры. Например, наконечник ножен меча с изображением Одина, бога войны. Они принадлежали историческим готам. Именно предки немцев, по предположению археологов, и уничтожили это поселение в 5 веке.

Сенсационное расследование: славяне возникли на территории белорусского Полесья?-26

Этногенез крупных этносов Европы определён. Славяне же (а их в мире насчитывается 300 миллионов человек) остаются единственной группой народов, происхождение которых до конца не изучено. Поэтому возможное открытие может стать одним из ключевых в археологии и этнографии.

Сенсационное расследование: славяне возникли на территории белорусского Полесья?-29

Павел Бабкин, волонтёр:
Если эта теория подтвердится, это, во-первых, гордость для всех славян. И, во-вторых, гордость для Беларуси, что именно мы являемся прородиной славян. Это будет выделять нас среди всех славянских народов.

Сенсационное расследование: славяне возникли на территории белорусского Полесья?-32

Раскопки поселения у Ясковичи продлятся несколько недель. Однако, чтобы полностью доказать гипотезу, потребуются годы. Поэтому основная работа в этой области – уверяют историки – ещё впереди.

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Павел Бабкин # Виталий Сидорович # Вадим Белевец # Фотофакт

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