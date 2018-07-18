Сенсационное расследование: славяне возникли на территории белорусского Полесья?

Новости Беларуси. Глубоко капнули. Белорусские учёные подтвердили гипотезу о том, что славянские народы происходят из территории Полесья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти полвека она не находила должного доказательства. Между тем, славяне – единственная группа народов Европы, этногенез которой до конца не изучен. Поэтому открытие может стать одним из ключевых в археологии и этнографии.

Деревня Ясковичи, Солигорский район. Интерес здешней территории археологи проявляли давно. И лишь в 2018 году приступили к раскопкам в так называемом «белом пятне». Именно это место – по предположениям учёных всего мира – может быть родиной славянских этносов.

Вадим Белевец, доцент кафедры исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:

40 год гэта была гіпотэза. Зараз наша адкрыццё выводзіць гэтае пытанне ў разрад тэорый, якія маюць моцнае абгрунтаванне. Мы можам казаць аб тым, што Палессе зяўляецца калыскай славянства.

Это поселение славян, по всей вероятности, самое древнее из известных. Оно датируется ІІ веком нашей эры. Подобные, но современнее на два столетия, найдены в Чехии. Причем, археологам повезло: человек и техника в разное время обходили Ясковичи стороной, позволив сохраниться истории.

Виталий Сидорович, заведующий учебной лабораторией исторического факультета БГУ:

Тут была даволі заможная вёска. Гэта быў цэнтр рамеслінніцкі, дзе рабілі вырабы. Бо ёсць шмат слядоў бронзаліцейнай дзейнасці, чорнай металургіі.



Пока раскопано лишь 2% от площади поселения. Но специалистам уже удалось найти десятки артефактов. Среди них монеты, украшения, элементы посуды. Все они – также, как и характер домостроения – свидетельствуют о принадлежности деревни к древнеславянской культуре.

Дмитрий Боярович, СТВ:

А это самый древний артефакт, найденный здесь. Фибула, или застёжка для верхней мужской одежды. Ей больше 17 веков. И она выполнена в излюбленных для славянских народов цветах – белом и красном.

Здесь сохранилась и коллекция вещей вельбарской культуры. Например, наконечник ножен меча с изображением Одина, бога войны. Они принадлежали историческим готам. Именно предки немцев, по предположению археологов, и уничтожили это поселение в 5 веке.

Этногенез крупных этносов Европы определён. Славяне же (а их в мире насчитывается 300 миллионов человек) остаются единственной группой народов, происхождение которых до конца не изучено. Поэтому возможное открытие может стать одним из ключевых в археологии и этнографии.

Павел Бабкин, волонтёр:

Если эта теория подтвердится, это, во-первых, гордость для всех славян. И, во-вторых, гордость для Беларуси, что именно мы являемся прородиной славян. Это будет выделять нас среди всех славянских народов.