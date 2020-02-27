«Моя музыка о том, что нужно наслаждаться жизнью». C.C. Catch о концерте в Минске, лучшем подарке от фанатов и идеальном выходном
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица – C.C. Catch.
Как настроение? Так много фанатов здесь столько лет ждали Вашего приезда, такое чувство, что половина Минска сейчас не верит, что Вы, наконец-то, здесь.
C.C. Catch, певица:
Я очень рада быть здесь и, конечно же, счастлива увидеть своих поклонников.
Ощущается ли разница для Вас, в какой стране выступать?
C.C. Catch:
Это прекрасно, я рада, что приехала. Для меня важно видеть лица тех, кто пришёл на концерт. Когда мои фанаты поют мои песни, это потрясающее чувство, и я очень счастлива.
А в чём секрет такого успеха Вашей музыкі? Вот даже мой оператор признался, что у него был Ваш постер.
C.C. Catch:
Счастливые воспоминания. Да, моя музыка о том, что нужно наслаждаться жизнью, радоваться ей. И она даёт такую возможность.
Каким был самый удивительный сюрприз от фанатов? Ведь у Вас так много поклонников.
C.C. Catch:
О, было много больших сюрпризов. Было много приятных моментов. Мне дарили и картины, и скульптуры. Мило получать подарки, но важно, когда они от сердца. Мне просто нравится быть на сцене и делиться своей музыкой.
А как бы Вы описали идеальный выходной день?
C.C. Catch:
О, Боже. Вообще-то мне нравится быть дома, конечно же, шоппинг тоже. Я много времени провожу дома, с семьёй. Люблю прогулки на природе, возле океана, я люблю океан. Я просто наслаждаюсь спокойствием, просто существую.
Мы пока ждали Вас, напевали песни, и они, на самом деле, не выходят из головы. А Вам бы хотелось делать новую музыку или вот те золотые хиты — это то, чего хочет публика?
C.C. Catch:
Дело в том, что каждое представление, само по себе, новое. Иногда что-то новое привносится и в сами песни. И те, кто слушал эти хиты много лет назад, сейчас говорят: «О Боже, сейчас эта музыка даёт мне совершенно другие чувства». Да, большинство просто хочет слышать те старые песни и не очень хочет новых. И прекрасно, что эта музыка так популярна. Это всё о том, что она всё так же приносит радость.
Что бы Вы посоветовали молодым людям, которые только мечтают о сцене? Сейчас некоторым достаточно только загрузить видео на YouTube и тут же прославиться. Вы в своё время встретили Дитера Болена в качестве продюсера. Так что, всё-таки, важнее, чтобы стать «звездой»?
C.C. Catch:
Вы должны, прежде всего, посвящать себя музыке. Это непростой путь. Но если чего-то, на самом деле, хочешь, то стремишься к этому всем своим сердцем. Я просто знала, что хочу быть певицей лет с 10. Я пела и знала внутри себя, что это станет моей жизнью. Нужно просто любить то, что ты делаешь.
Прежде чем приехать сюда, знали ли Вы что-то о Беларуси, может, погуглили?
C.C. Catch:
Красивая страна, прекрасные люди. Я очень рада побывать здесь, встретиться с белорусскими фанатами и подарить им свою музыку. Спасибо большое за приглашение! С большой любовью!