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«Моя музыка о том, что нужно наслаждаться жизнью». C.C. Catch о концерте в Минске, лучшем подарке от фанатов и идеальном выходном

27 февраля 2020 08:33
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица – C.C. Catch.

Как настроение? Так много фанатов здесь столько лет ждали Вашего приезда, такое чувство, что половина Минска сейчас не верит, что Вы, наконец-то, здесь.

C.C. Catch, певица:
Я очень рада быть здесь и, конечно же, счастлива увидеть своих поклонников.

Ощущается ли разница для Вас, в какой стране выступать?

«Моя музыка о том, что нужно наслаждаться жизнью». C.C. Catch о концерте в Минске, лучшем подарке от фанатов и идеальном выходном-1

C.C. Catch:
Это прекрасно, я рада, что приехала. Для меня важно видеть лица тех, кто пришёл на концерт. Когда мои фанаты поют мои песни, это потрясающее чувство, и я очень счастлива.

А в чём секрет такого успеха Вашей музыкі? Вот даже мой оператор признался, что у него был Ваш постер.

C.C. Catch:
Счастливые воспоминания. Да, моя музыка о том, что нужно наслаждаться жизнью, радоваться ей. И она даёт такую возможность.

Каким был самый удивительный сюрприз от фанатов? Ведь у Вас так много поклонников.

C.C. Catch:
О, было много больших сюрпризов. Было много приятных моментов. Мне дарили и картины, и скульптуры. Мило получать подарки, но важно, когда они от сердца. Мне просто нравится быть на сцене и делиться своей музыкой.

«Моя музыка о том, что нужно наслаждаться жизнью». C.C. Catch о концерте в Минске, лучшем подарке от фанатов и идеальном выходном-4

А как бы Вы описали идеальный выходной день?

C.C. Catch:
О, Боже. Вообще-то мне нравится быть дома, конечно же, шоппинг тоже. Я много времени провожу дома, с семьёй. Люблю прогулки на природе, возле океана, я люблю океан. Я просто наслаждаюсь спокойствием, просто существую.

Мы пока ждали Вас, напевали песни, и они, на самом деле, не выходят из головы. А Вам бы хотелось делать новую музыку или вот те золотые хиты — это то, чего хочет публика?

C.C. Catch:
Дело в том, что каждое представление, само по себе, новое. Иногда что-то новое привносится и в сами песни. И те, кто слушал эти хиты много лет назад, сейчас говорят: «О Боже, сейчас эта музыка даёт мне совершенно другие чувства». Да, большинство просто хочет слышать те старые песни и не очень хочет новых. И прекрасно, что эта музыка так популярна. Это всё о том, что она всё так же приносит радость.

«Моя музыка о том, что нужно наслаждаться жизнью». C.C. Catch о концерте в Минске, лучшем подарке от фанатов и идеальном выходном-7

Что бы Вы посоветовали молодым людям, которые только мечтают о сцене? Сейчас некоторым достаточно только загрузить видео на YouTube и тут же прославиться. Вы в своё время встретили Дитера Болена в качестве продюсера. Так что, всё-таки, важнее, чтобы стать «звездой»?

C.C. Catch:
Вы должны, прежде всего, посвящать себя музыке. Это непростой путь. Но если чего-то, на самом деле, хочешь, то стремишься к этому всем своим сердцем. Я просто знала, что хочу быть певицей лет с 10. Я пела и знала внутри себя, что это станет моей жизнью. Нужно просто любить то, что ты делаешь.

Прежде чем приехать сюда, знали ли Вы что-то о Беларуси, может, погуглили?

C.C. Catch:
Красивая страна, прекрасные люди. Я очень рада побывать здесь, встретиться с белорусскими фанатами и подарить им свою музыку. Спасибо большое за приглашение! С большой любовью!        

«Моя музыка о том, что нужно наслаждаться жизнью». C.C. Catch о концерте в Минске, лучшем подарке от фанатов и идеальном выходном-10

# Звезды # Культура # C.C. Catch # Яна Шипко

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