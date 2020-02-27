«Моя музыка о том, что нужно наслаждаться жизнью». C.C. Catch о концерте в Минске, лучшем подарке от фанатов и идеальном выходном

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица – C.C. Catch. Как настроение? Так много фанатов здесь столько лет ждали Вашего приезда, такое чувство, что половина Минска сейчас не верит, что Вы, наконец-то, здесь. C.C. Catch, певица:

Я очень рада быть здесь и, конечно же, счастлива увидеть своих поклонников. Ощущается ли разница для Вас, в какой стране выступать?

C.C. Catch:

Это прекрасно, я рада, что приехала. Для меня важно видеть лица тех, кто пришёл на концерт. Когда мои фанаты поют мои песни, это потрясающее чувство, и я очень счастлива. А в чём секрет такого успеха Вашей музыкі? Вот даже мой оператор признался, что у него был Ваш постер. C.C. Catch:

Счастливые воспоминания. Да, моя музыка о том, что нужно наслаждаться жизнью, радоваться ей. И она даёт такую возможность. Каким был самый удивительный сюрприз от фанатов? Ведь у Вас так много поклонников. C.C. Catch:

О, было много больших сюрпризов. Было много приятных моментов. Мне дарили и картины, и скульптуры. Мило получать подарки, но важно, когда они от сердца. Мне просто нравится быть на сцене и делиться своей музыкой.

А как бы Вы описали идеальный выходной день? C.C. Catch:

О, Боже. Вообще-то мне нравится быть дома, конечно же, шоппинг тоже. Я много времени провожу дома, с семьёй. Люблю прогулки на природе, возле океана, я люблю океан. Я просто наслаждаюсь спокойствием, просто существую. Мы пока ждали Вас, напевали песни, и они, на самом деле, не выходят из головы. А Вам бы хотелось делать новую музыку или вот те золотые хиты — это то, чего хочет публика? C.C. Catch:

Дело в том, что каждое представление, само по себе, новое. Иногда что-то новое привносится и в сами песни. И те, кто слушал эти хиты много лет назад, сейчас говорят: «О Боже, сейчас эта музыка даёт мне совершенно другие чувства». Да, большинство просто хочет слышать те старые песни и не очень хочет новых. И прекрасно, что эта музыка так популярна. Это всё о том, что она всё так же приносит радость.