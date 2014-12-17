Новости Беларуси. Белорусскому кино 17 декабря исполнилось 90 лет. 17 декабря 1924 года. Эта дата – день появления в БССР управления «Белгоскино». Первым белорусским художественным фильмом стала картина «Лесная быль» режиссера Юрия Тарича. Эта лента – беспроигрышная классика, которую с удовольствием смотрит и молодое поколение белорусов.
Задолго до появления телевизоров несли культуру в массу с помощью нехитрых установок. Для работы приспособления требовалось задействовать двоих человек. И пока один крутил пленку, второй крутил педали установки, которая вырабатывает электрический ток.
Благодаря такому союзу на экране оживала картинка. Первыми на кинопленках тогда еще советских режиссеров появились всевозможные съезды, праздники и демонстрации.
Время (а это 20-е годы прошлого столетия) и великая сила искусства сделали свое дело. На смену хронике и научно-популярным фильмам приходит «Лесная быль» Юрия Тарича.
Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:
Царил дух эксперимента, даже в какой-то степени авантюризма, поскольку все делалось впервые. Рождалось это самое чудо – кино – на территории Беларуси, о котором еще вчера и подумать не могли, о собственном кинопроизводстве. И вдруг появляются картины, где в титрах написано: «Производство «Белгоскино».
Стоит отметить, что эксперимент удался.
60-е годы запомнились новыми идеями и расцветом творчества Виктора Турова. Одна из его лучших картин – «Через кладбище» – вошла в список ЮНЕСКО как один из 100 наиболее значимых фильмов мира о Второй мировой войне.
По стопам отца пошла и добилась немалых успехов и его дочь Елена Турова. Сегодня она принимает поздравления и награды.
Елена Турова, режиссер анимационного и игрового кино РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Я не могу сказать, что к какому-то особенному оглушительному успеху я пришла. Отец серьезно отговаривал от этой профессии, пытался объяснять, что это очень сложно. А как я сейчас понимаю, он был прав.
Успеху многих лент, вошедших в историю, можно позавидовать и сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:
Третий по кассовым сборам за всю историю белорусского кино, абсолютный лидер географический нашего кино, ни одна наша белорусская картина не подавалась в такое количество стран для регулярного показа, как «Девочка ищет отца».
Прогремевшая на весь мир совместная работа белорусского литератора и российского режиссера Элема Климова признана киноведческим сообществом мира самым сильной по эмоциональному воздействию. «Иди и смотри» – не столько название, сколько призыв.
Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:
Война должна быть исключена из человеческих жизней. И сделано это здесь настолько выразительно, что картина свою цель выполняет в том случае, если ее смотришь.
Олег Сильванович, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
«Беларусьфильм» сейчас продолжает активно работать в сфере кинопроизводства. Вот-вот выйдут три новых фильма.