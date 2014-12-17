Новости Беларуси. Белорусскому кино 17 декабря исполнилось 90 лет. 17 декабря 1924 года. Эта дата – день появления в БССР управления «Белгоскино». Первым белорусским художественным фильмом стала картина «Лесная быль» режиссера Юрия Тарича. Эта лента – беспроигрышная классика, которую с удовольствием смотрит и молодое поколение белорусов.

Задолго до появления телевизоров несли культуру в массу с помощью нехитрых установок. Для работы приспособления требовалось задействовать двоих человек. И пока один крутил пленку, второй крутил педали установки, которая вырабатывает электрический ток.

Благодаря такому союзу на экране оживала картинка. Первыми на кинопленках тогда еще советских режиссеров появились всевозможные съезды, праздники и демонстрации.

Время (а это 20-е годы прошлого столетия) и великая сила искусства сделали свое дело. На смену хронике и научно-популярным фильмам приходит «Лесная быль» Юрия Тарича.

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:

Царил дух эксперимента, даже в какой-то степени авантюризма, поскольку все делалось впервые. Рождалось это самое чудо – кино – на территории Беларуси, о котором еще вчера и подумать не могли, о собственном кинопроизводстве. И вдруг появляются картины, где в титрах написано: «Производство «Белгоскино».

Стоит отметить, что эксперимент удался.

60-е годы запомнились новыми идеями и расцветом творчества Виктора Турова. Одна из его лучших картин – «Через кладбище» – вошла в список ЮНЕСКО как один из 100 наиболее значимых фильмов мира о Второй мировой войне.

По стопам отца пошла и добилась немалых успехов и его дочь Елена Турова. Сегодня она принимает поздравления и награды.

Елена Турова, режиссер анимационного и игрового кино РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

Я не могу сказать, что к какому-то особенному оглушительному успеху я пришла. Отец серьезно отговаривал от этой профессии, пытался объяснять, что это очень сложно. А как я сейчас понимаю, он был прав.

Успеху многих лент, вошедших в историю, можно позавидовать и сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:

Третий по кассовым сборам за всю историю белорусского кино, абсолютный лидер географический нашего кино, ни одна наша белорусская картина не подавалась в такое количество стран для регулярного показа, как «Девочка ищет отца».

Прогремевшая на весь мир совместная работа белорусского литератора и российского режиссера Элема Климова признана киноведческим сообществом мира самым сильной по эмоциональному воздействию. «Иди и смотри» – не столько название, сколько призыв.

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:

Война должна быть исключена из человеческих жизней. И сделано это здесь настолько выразительно, что картина свою цель выполняет в том случае, если ее смотришь.

Олег Сильванович, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

«Беларусьфильм» сейчас продолжает активно работать в сфере кинопроизводства. Вот-вот выйдут три новых фильма.