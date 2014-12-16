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Юбилей отечественного кинематографа отмечают 16 декабря в Полоцке под девизом «Я снимаю кино»

16 декабря 2014 18:35
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Новости Беларуси. Ко Дню белорусского кино. Юбилей отечественного кинематографа отмечают 16 декабря в Полоцке под девизом «Я снимаю кино». И посвящена акция памяти знаменитого земляка, опередившего в своем творчестве современников, белорусского режиссера Юрия Тарича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые здесь организовали фестиваль-конкурс «Мобифильм-2014». В нем приняли участие мальчишки и девчонки от 10 до 16 лет. Задача была снять короткометражку не на профессиональную камеру, а на мобильный телефон.

Ирина Стреленко, председатель жюри конкурса «Мобифильм-2014»:
Высокое качество сейчас достигает наше белорусское кино. Всем известное кино «Белые росы» взяло свое продолжение, и мы рады, что в рамках православной недели «Кладезь» к нам приезжал режиссер, а также актер данного фильма.

Определить лучшие ленты жюри было непросто. Из более чем пятисот  работ в финал прошли лишь 19.  

Антон Фомченко, лауреат конкурса «Мобифильм-2014»:
Мы получили 1-ое, 2-ое и 3-е места. Мы очень этого ждали, хотели это получить. Мы этого добились. Нам очень понравилось. Это классно.
 
Ирина Стреленко, председатель жюри конкурса «Мобифильм-2014»:
Жюри определяло по пяти номинациям. Такие сюжеты, как «Ералаш» — настолько серьезно подошли. 

17 декабря,  в День рождения белорусского кино, в Полоцке подведут итоги аналогичного, но уже  взрослого конкурса «мобильных» короткометражек.

# Культура # Фотофакт # Кино # Ирина Стреленко

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